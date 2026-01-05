Azcué justificó la caída de contratos: “Estamos cuidando los recursos de cada vecino”

“Estamos cuidando los recursos que no son del gobierno, sino de cada vecino que paga sus impuestos”, sostuvo Azcué al explicar los motivos de la decisión. Según se informó oficialmente, los contratos no renovados presentaban situaciones como la falta de funciones asignadas y contrataciones realizadas a último momento, sin una necesidad operativa justificada.

El jefe comunal fue contundente al señalar que al asumir la gestión se encontró con “contratos firmados de manera irregular, sin respaldo administrativo y con fines claramente proselitistas”, a lo que definió como “un verdadero festival de contratos”. En ese marco, remarcó que la revisión apunta a mejorar la eficiencia del Estado municipal y garantizar mejores servicios para la comunidad.

Azcué explicó que el proceso de control se basa en criterios de eficiencia y equidad. “Si en un área se necesitan cuatro personas y hay diez contratadas, quiere decir que no estamos siendo eficientes. Tenemos la obligación de serlo para poder volcar los recursos donde realmente se necesitan”, argumentó.

Asimismo, el intendente hizo hincapié en que sostener este tipo de contratos resulta “profundamente injusto”, tanto para los trabajadores de carrera administrativa como para los vecinos. “No es justo para quienes hacen un esfuerzo todos los meses para pagar sus impuestos ni para los empleados que construyeron su carrera dentro del municipio”, afirmó.

En relación a las críticas recibidas, Azcué cuestionó que se hable de “despidos” y reiteró que se trata de contratos temporarios que no fueron renovados tras detectarse irregularidades. “Ordenar hoy es lo que nos permite invertir mañana en obras, en mejores servicios y en empleo genuino. Ese es el camino que elegimos para que Concordia crezca”, expresó.

Finalmente, el intendente ratificó el rumbo de su gestión y aseguró que la política de ordenamiento se profundizará en los próximos años. “Es nuestra obligación y el compromiso que asumimos con los concordienses: ordenar el municipio para poder invertir, mejorar los servicios y apostar a la generación de empleo genuino”, concluyó.

Con información de Pagina Política