Azcué: “la bandera es la expresión de un destino compartido y la memoria de quienes lucharon por la libertad”

En la oportunidad alumnos de 4º grado de las escuelas Nº 90 “Principito”; Nº 193 “San Roque González de Santa Cruz”; Nº 50 “Solidaridad y Esperanza”; Nº 32 “Nuestra Señora del Silencio”; Nº 6 “General San Martín”; Nº 18 “El Aconcagua”; Nº 57 “Belgrano”; Nº 69 “Malvinas Argentinas y Nº 72 “Trabajador Comunitario” realizaron la toma de promesa de lealtad a la bandera, mientras que los soldados del Regimiento hicieron la jura, acompañados de soldados de las clases 52 y 61del Ejército Argentino.

Al hacer uso de la palabra, el intendente Azcué definió a Manuel Belgrano como “uno de los hombres más extraordinarios de la historia argentina” remarcando que “cada 20 de junio recordamos su paso a la inmortalidad pero también nos detenemos a reflexionar sobre el significado profundo de ese símbolo que nos representa a todos, sin distinción”.

“La bandera es la expresión de un destino compartido, es la memoria de quienes lucharon por la libertad, el esfuerzo de generaciones que construyeron esta Nación y la esperanza de quienes siguen creyendo en un futuro mejor” remarcó Azcué, destacando que “nació como un símbolo capaz de reunir voluntades, de despertar el compromiso colectivo y recordarnos que hay causas que están por encima de las diferencias”.

En ese sentido, Azcué sostuvo que “Belgrano fue mucho más que el creador de la bandera. Fue un hombre que renunció a los privilegios de su tiempo para ponerse al servicio de una causa mayor, que nunca buscó beneficios personales y siempre puso el interés común por encima de cualquier ambición propia”.

“LA ARGENTINA QUE BELGRANO SOÑÓ”

En esta fecha, “al mirar esta formación de hombres y mujeres de nuestras Fuerzas Armadas y de Seguridad; al ver a nuestros docentes; al ver a nuestros alumnos prometiendo lealtad a la bandera; al ver a las familias acompañando este momento tan significativo, encontramos una imagen poderosa de esa Argentina que Belgrano soñó, donde cada sector cumple una misión, donde cada generación transmite valores a la siguiente, donde el compromiso, el esfuerzo y la responsabilidad siguen siendo pilares fundamentales para el desarrollo de nuestra querida ciudad”.

Por último, el intendente recordó que nuestra ciudad está próxima a cumplir 200 años, tiempo en el cuál la historia fue construida “por generaciones de hombres y mujeres que hicieron de esta ciudad una tierra de oportunidades, de trabajo y de encuentro. Sabemos que las sociedades progresan cuando logran construir acuerdos duraderos sobre el futuro que desean. Ese es el compromiso que hemos asumido desde la gestión”.

“Estamos impulsando un proceso de transformación que busca sentar bases sólidas para los próximos años. Un proceso que requiere esfuerzo, responsabilidad y muchas veces decisiones difíciles. Sabemos que ningún cambio verdadero ocurre de un día para otro. Sabemos que los desafíos son importantes pero estamos dispuestos a dejar todo por nuestra Patria y nuestra ciudad. Hoy renovemos nuestro compromiso con nuestra querida Concordia para que vuelva a ser una tierra de progreso y oportunidades”.

“SÍ PROMETO”

Tal lo establecido por el Gobierno de Entre Ríos, la toma de promesa de lealtad a la Bandera Argentina por alumnos de 4º grado fue realizada por el presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de Concordia es Rodolfo Oscar Razzeto.

Esta propuesta tiene como finalidad rendir homenaje a quienes defendieron con honor y valentía la soberanía así como fortalecer en los estudiantes el sentido de pertenencia, compromiso y respeto hacia los símbolos patrios y los valores que representan.

Estuvieron presentes funcionarios del Gabinete Municipal; concejales; integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; Veteranos de Malvinas; de instituciones intermedias; de la Dirección Departamental y público en general.

Prensa municipal