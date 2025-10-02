7PAGINAS

Jueves 2 de octubre de 2025
Azcué les marca la cancha a los peronistas con una millonaria obra de agua potable

Tal como anticipó 7Paginas, el intendente de Concordia, Francisco Azcué, anunció este miércoles una obra de más de 200 millones de pesos destinada a resolver la histórica falta de agua potable en la zona noroeste de la ciudad.
El jefe comunal utilizó sus redes sociales no solo para destacar la iniciativa, sino también para marcar diferencias políticas: “En 40 años de gestión peronista no se han tenido en cuenta estos problemas. Durante décadas, Concordia sufrió la falta de planificación y de inversión en infraestructura básica. Esa deuda histórica hoy la sufren los vecinos en muchos barrios sin presión de agua o directamente sin suministro en ciertos momentos del año”.

La inversión se concentrará en los barrios Los Pájaros, Llamarada y Las Viñas, sectores que todos los veranos padecen la escasez del servicio. “Hoy estamos haciéndonos cargo de ese problema. Vamos a invertir más de 200 millones de pesos con fondos propios para mejorar la provisión de agua potable y prevenir contingencias en la temporada de mayor demanda”, señaló Azcué.

El intendente remarcó que la obra es posible gracias a una gestión austera y enfocada en lo esencial: “Esto es posible porque decidimos eliminar gastos innecesarios y llevar los recursos adonde realmente hacen falta. Sabemos que este problema no se soluciona de un día para el otro, fueron muchos años de parches, y va a llevar tiempo solucionarlos. Pero no vamos a parar”.

Finalmente, aseguró que el sello de su administración será “la inversión permanente en obras que mejoren el día a día de los concordienses”.

 