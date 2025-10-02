Azcué les marca la cancha a los peronistas con una millonaria obra de agua potable

El jefe comunal utilizó sus redes sociales no solo para destacar la iniciativa, sino también para marcar diferencias políticas: “En 40 años de gestión peronista no se han tenido en cuenta estos problemas. Durante décadas, Concordia sufrió la falta de planificación y de inversión en infraestructura básica. Esa deuda histórica hoy la sufren los vecinos en muchos barrios sin presión de agua o directamente sin suministro en ciertos momentos del año”.

La inversión se concentrará en los barrios Los Pájaros, Llamarada y Las Viñas, sectores que todos los veranos padecen la escasez del servicio. “Hoy estamos haciéndonos cargo de ese problema. Vamos a invertir más de 200 millones de pesos con fondos propios para mejorar la provisión de agua potable y prevenir contingencias en la temporada de mayor demanda”, señaló Azcué.

El intendente remarcó que la obra es posible gracias a una gestión austera y enfocada en lo esencial: “Esto es posible porque decidimos eliminar gastos innecesarios y llevar los recursos adonde realmente hacen falta. Sabemos que este problema no se soluciona de un día para el otro, fueron muchos años de parches, y va a llevar tiempo solucionarlos. Pero no vamos a parar”.

Finalmente, aseguró que el sello de su administración será “la inversión permanente en obras que mejoren el día a día de los concordienses”.