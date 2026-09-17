Azcue: “Miren lo mal que hacían las cosas”

El intendente de Concordia, Francisco Azcué, volvió a cuestionar públicamente a la gestión municipal anterior. En esta oportunidad, lo hizo durante una recorrida por las obras que se llevan adelante en calle Ricardo Rojas, donde el Municipio realiza trabajos de renovación de las redes de agua y cloacas antes de avanzar con la repavimentación.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Azcué mostró el estado de la calzada y sostuvo: “Miren lo mal que hacían las cosas, un desastre”, en referencia a las intervenciones realizadas anteriormente sobre esa arteria.

La nueva crítica se produce luego de que el jefe comunal difundiera ayer otro video en el que atribuyó la posibilidad de ejecutar obras con recursos municipales propios a las medidas adoptadas durante su gestión, entre ellas la reducción de personal (“echamos a los ñoquis”) que consideró innecesario y el fin de prácticas que calificó como “kioscos” dentro de la Municipalidad.

Primero las redes de agua y cloacas

En calle Ricardo Rojas, entre Concejal Veiga y Diamante, la Municipalidad, a través del Ente Descentralizado de Obras Sanitarias (EDOS), lleva adelante el recambio de cañerías, conexiones domiciliarias y válvulas antes de realizar la repavimentación.

La decisión forma parte del criterio aplicado por el Ejecutivo en las obras viales contempladas dentro del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario: intervenir primero las instalaciones de los servicios para evitar que una eventual rotura obligue a romper posteriormente el pavimento nuevo.

Durante la recorrida, Azcué estuvo acompañado por el secretario de Obras Públicas, Fernando Esquibel, y explicó que el estado de las capas existentes permite observar, según su interpretación, que trabajos anteriores no se habrían ejecutado de manera adecuada.

“Estamos trabajando para que las cosas se hagan bien. Recorriendo la calle podemos ver que hay capas de pavimento viejo que demuestra que las cosas no se hicieron como correspondía y esto trae consecuencias. Hoy se está haciendo como corresponde”, afirmó el intendente.

El jefe comunal también destacó el recambio de las válvulas y las conexiones domiciliarias de agua y cloacas.

“Se sacan las válvulas viejas, que están muy deterioradas, se hacen las conexiones nuevas de agua y cloacas a cada domicilio para que el vecino tenga la tranquilidad que una vez que se haga la repavimentación, no tenga problemas con estos servicios y la Municipalidad no deba reinvertir”, explicó.

La obra continuará con la reconstrucción de la calzada

Una vez finalizados los trabajos correspondientes a las redes de servicios, se avanzará con la reconstrucción completa del paquete estructural de la calle.

El proyecto contempla el fresado de la capa asfáltica existente, la compactación del suelo y la ejecución de badenes, para posteriormente colocar una nueva carpeta asfáltica.

Desde el Municipio señalaron que la intervención permitirá mejorar la transitabilidad, optimizar el drenaje superficial y brindar mayor seguridad a quienes circulan por el sector.

En ese marco, Azcué remarcó el objetivo de evitar nuevas intervenciones sobre el pavimento una vez terminada la obra y sostuvo: “Seguimos cuidando los recursos para poder llegar cada vez a más barrios”.

Redaccion de 7Paginas