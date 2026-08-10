Azcué: “Nuestro objetivo es seguir creciendo con más obras y brindarles mejores servicios a los concordienses”

La Municipalidad de Concordia inició una nueva etapa del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, que contempla la pavimentación de 34 cuadras y una serie de obras complementarias destinadas a mejorar los servicios básicos y la infraestructura urbana.

El primer frente de trabajo se encuentra en calle 6 de Caballería, entre avenida San Lorenzo y Chabrillón, donde comenzaron las tareas de renovación de las redes de agua, cloacas y desagües pluviales.

El intendente Francisco Azcué destacó que la intervención busca resolver primero las instalaciones que quedarán debajo del futuro pavimento, con el objetivo de evitar roturas posteriores y garantizar una mayor durabilidad de la obra.

“El primer paso es asegurarnos que todo lo que quede debajo del pavimento quede en condiciones y, de esta forma, evitar tener que romper porque hay una pérdida de agua o una cloaca no está funcionando correctamente”, señaló el jefe comunal.

En ese sentido, Azcué sostuvo que las obras se ejecutan con recursos propios y remarcó la importancia del ordenamiento de las cuentas municipales.

“Esto se puede lograr a partir de un manejo ordenado de los recursos. Este año en obras públicas tenemos destinado un presupuesto muy importante que se traduce en intervenciones que muchas veces los vecinos nos demandan”, afirmó.

Y agregó: “Nuestro objetivo es seguir creciendo con más obras y brindarles mejores servicios a los concordienses”.

Saneamiento antes del pavimento

El subsecretario de Obras Públicas, Mateo Sastre, explicó que los trabajos actualmente en ejecución corresponden a la etapa previa al asfaltado.

“En 6 de Caballería y San Lorenzo dimos inicio a la segunda etapa de pavimentación que comprende en total unas 34 cuadras. Lo que se desarrolla ahora son trabajos previos que se hacen para la pavimentación, son obras de base, de saneamiento, para posteriormente hacer el asfaltado”, detalló.

Las tareas incluyen el reemplazo de las cañerías de agua potable y de la red colectora cloacal, además de las conexiones domiciliarias correspondientes.

También se instalarán nuevas válvulas de seccionamiento e hidrantes, con el propósito de mejorar el funcionamiento y la operatividad de las redes.

En materia de desagües pluviales, se realizará una nueva sistematización mediante la colocación de cañerías de hormigón armado, cámaras de captación e inspección y cabezales.

En algunos sectores se contempla además el reemplazo de cámaras de captación y el cerramiento de canales a cielo abierto, buscando mejorar el escurrimiento del agua, reducir el riesgo de anegamientos y brindar mayor seguridad a peatones y conductores.

Las calles que serán intervenidas

Una vez finalizadas las obras de saneamiento, se ejecutará una base de suelo-cemento utilizando el material existente en el lugar. Posteriormente se avanzará con la pavimentación definitiva mediante una carpeta asfáltica en caliente.

El proyecto también contempla la construcción y reconstrucción de cordones cuneta y badenes donde resulte necesario.

Además de 6 de Caballería, entre avenida San Lorenzo y Chabrillón, esta etapa del plan comprende:

San Juan, entre M. Arruabarrena y Etchevehere.

Etchevehere, entre San Juan e Hipólito Yrigoyen.

Hipólito Yrigoyen, entre Etchevehere y O´Connor.

O´Connor, entre Hipólito Yrigoyen y avenida Eva Perón.

Belgrano, entre avenida San Lorenzo y Salto Uruguayo.

Desde el Municipio señalaron a 7Paginas que, el esquema de trabajo apunta a completar primero las obras de infraestructura subterránea para luego avanzar con el pavimento, evitando que las nuevas calles deban ser intervenidas nuevamente por inconvenientes en las redes de servicios.