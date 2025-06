“Últimamente se escucha a muchos decir que la patria no se vende. Pero la mejor manera de no vender la patria es no robándola. Para que la patria no se venda, lo primero que tienen que hacer es no robar”, sentenció Azcue, en clara alusión a expresiones del arco político opositor.

«Un cambio estructural que genera resistencia»

Durante la charla, el mandatario local repasó los actos conmemorativos llevados adelante durante la jornada —uno en el Regimiento local y otro en La Bianca— y aprovechó para trazar un paralelismo entre el legado de los próceres y el momento político actual.

“Estamos en un momento bisagra. Hay dos modelos en pugna: uno que usa la política para obtener privilegios y otro que la entiende como una herramienta de transformación. Nosotros apostamos al segundo”, remarcó.

Azcue aseguró que su gobierno heredó una ciudad devastada por décadas de gestión del mismo signo político, y que los cambios propuestos —muchos de ellos en ejecución— encuentran resistencia en sectores que “se ven afectados porque pierden privilegios”.

“Algunos hablan sin conocer la ciudad. Hay oficinas públicas con diez empleados donde solo se necesitan dos. Esos sueldos de más deberían estar destinados a prioridades reales: infraestructura, servicios, asistencia a quienes más lo necesitan”, criticó.

Pobreza y compromiso

Consultado por los recientes indicadores que colocan a Concordia entre las ciudades con mayor índice de pobreza infantil, Azcue no esquivó el tema y aseguró que se trata de una situación estructural.

“Estos índices no son nuevos. Vienen de años anteriores y se agravan con cada crisis. Por eso, lejos de esconderlos, tenemos que asumirlos y redoblar el compromiso. La política debe servir para transformar, no para acomodar amigos”, sentenció.

Reivindicación del esfuerzo y el orden

El intendente también hizo referencia a la cultura del trabajo y el esfuerzo, pilares que —según él— “el populismo destruyó”, y señaló que su gobierno busca reconstruir valores, fortalecer las instituciones y respetar a las fuerzas de seguridad.

“Nuestra gestión está basada en el orden, el progreso, y en devolverle dignidad al ciudadano que trabaja y quiere vivir en paz. Eso también es ser patriota”, expresó.

Por último, Azcue llamó a seguir avanzando en el rumbo que, a su entender, ya eligieron los concordienses:

“Tenemos un mandato claro. La gente votó este cambio, votó este plan de gobierno, y lo estamos cumpliendo. No vamos a frenar por las reacciones de quienes pierden sus privilegios. Vamos a hacer lo que hay que hacer para salir adelante y no volver nunca más al populismo”.

Redacción de 7Paginas