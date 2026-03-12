Azcué: “Para posicionar definitivamente a Concordia en el turismo debemos seguir trabajando con honestidad y eficiencia”

Tras la firma del convenio, ambos funcionarios dialogaron con 7Paginas y destacaron la importancia de contar con información precisa para orientar el desarrollo turístico de la ciudad y de la provincia.

Un sistema de datos para planificar el turismo

El secretario de Turismo de la provincia, Jorge Satto, expresó su satisfacción por concretar este acuerdo en Concordia y explicó que el objetivo es incorporar datos de la ciudad al Observatorio Económico Turístico de Entre Ríos.

“Encantado de estar aquí en esta ciudad que siempre nos recibe muy bien y con muchísimos proyectos. Estamos hablando con el intendente de la cantidad de iniciativas que hay en carpeta para activar gastronomía, paseos, entretenimiento y estadías turísticas”, señaló.

Satto explicó que el municipio aportará información estadística sobre temporadas, fines de semana largos y fechas clave, datos que servirán para alimentar el observatorio provincial que se encuentra en proceso de construcción.

“El objetivo es que los distintos destinos de la provincia aporten datos para poder construir políticas turísticas basadas en información real. Este es el primer convenio que firmamos y vamos a continuar con otros municipios”, afirmó.

Según explicó el funcionario, contar con datos confiables permitirá orientar inversiones y políticas públicas en función de lo que realmente demanda el turista.

Concordia y su estrategia turística

Por su parte, el intendente Francisco Azcué destacó la importancia del trabajo articulado entre la provincia y los municipios para fortalecer el desarrollo turístico.

“Nuestro gobernador ha sido claro en la necesidad de trabajar de manera articulada. Nosotros tomamos esa instrucción desde el primer día y estas acciones reflejan ese compromiso de gestionar mejor y ser más eficientes”, expresó.

Azcué explicó que Concordia ya cuenta con un observatorio turístico local que permite elaborar informes y medir el impacto de la actividad, además de contar con una agenda anual de eventos que posiciona a la ciudad a nivel nacional.

“Logramos ingresar al top 10 de ciudades del país con mayor cantidad de eventos. Estamos en el puesto 9 compitiendo con destinos como Córdoba, Buenos Aires, Rosario o Bariloche. Esto es fruto del trabajo conjunto con el sector privado, el Encotur y distintas instituciones”, remarcó.

Recuperación de espacios turísticos

El intendente también se refirió al proceso de recuperación de espacios emblemáticos vinculados al turismo, como el Hotel Ayuí y el predio de La Tortuga Alegre, que durante años permanecieron en estado de abandono.

Recordó que ambos lugares están siendo puestos en valor con la intención de que en el futuro puedan ser concesionados mediante procesos transparentes.

“Tenemos que evitar repetir errores del pasado, donde estos lugares terminaban en manos de amigos del poder político. Eso terminó muy mal y hoy vemos las consecuencias. Los procesos deben ser transparentes y con inversores serios que realmente quieran apostar al desarrollo turístico”, sostuvo.

Más inversión y desarrollo

Azcué señaló además que el crecimiento del turismo requiere de múltiples factores que deben sostenerse en el tiempo, entre ellos infraestructura, planificación y condiciones favorables para la inversión.

“Si sostenemos este rumbo con honestidad y eficiencia, vamos a lograr que Concordia se posicione definitivamente como un destino atractivo. Eso genera inversión, desarrollo y empleo”, afirmó.

En ese sentido, destacó las medidas adoptadas para incentivar inversiones privadas, como la reducción de tasas municipales y la eliminación de más de 300 tributos locales.

El rol del aeropuerto

Otro de los puntos abordados fue el funcionamiento del aeropuerto local, donde actualmente operan vuelos comerciales hacia Buenos Aires dos veces por semana.

Azcué indicó que, si bien el desarrollo del aeropuerto es un proceso gradual, ya se observa un crecimiento en el movimiento de vuelos privados, muchos de ellos vinculados al turismo de pesca.

“Hace poco llegó el primer vuelo internacional desde San Pablo con pescadores que vinieron a pescar dorado. Eso muestra cómo el turismo impacta directamente en la actividad del aeropuerto”, explicó.

Finalmente, el jefe comunal remarcó que el crecimiento turístico es un proceso que requiere continuidad en las políticas públicas.

“No existen soluciones mágicas ni cambios de un día para el otro. Pero si sostenemos este trabajo en el tiempo, con planificación y datos concretos, Concordia va a seguir creciendo como destino turístico”, concluyó.

Redaccion de 7Paginas