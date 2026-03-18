Azcué participó de un encuentro de iglesias evangélicas en Concordia: “Estos espacios contienen y generan esperanza”

La actividad fue organizada por la Iglesia Somos Luz, a la que el jefe comunal agradeció por la invitación.

Un espacio de fe y reflexión

A través de sus redes sociales, Azcué compartió su experiencia en el encuentro, al que definió como “un hermoso espacio de fe, reflexión y encuentro”, donde se promovieron valores fundamentales para el desarrollo de las familias y la comunidad.

El intendente remarcó la importancia de este tipo de iniciativas que reúnen a distintas congregaciones y generan ámbitos de diálogo y acompañamiento.

Mensaje de esperanza

En su publicación, Azcué también expresó una valoración personal sobre el rol de las iglesias en la sociedad: “Como intendente, pero también desde lo personal como cristiano, valoro profundamente estos espacios que acompañan, contienen y generan esperanza”.

Redacción de 7Paginas