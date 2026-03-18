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Martes 17 de marzo de 2026
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Azcué participó de un encuentro de iglesias evangélicas en Concordia: “Estos espacios contienen y generan esperanza”

El intendente de Concordia, Francisco Azcué, formó parte de un encuentro de iglesias evangélicas realizado en la ciudad, donde destacó el valor de estos espacios en la contención social y el fortalecimiento de la comunidad.
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La actividad fue organizada por la Iglesia Somos Luz, a la que el jefe comunal agradeció por la invitación.

Un espacio de fe y reflexión

A través de sus redes sociales, Azcué compartió su experiencia en el encuentro, al que definió como “un hermoso espacio de fe, reflexión y encuentro”, donde se promovieron valores fundamentales para el desarrollo de las familias y la comunidad.

El intendente remarcó la importancia de este tipo de iniciativas que reúnen a distintas congregaciones y generan ámbitos de diálogo y acompañamiento.

Mensaje de esperanza

En su publicación, Azcué también expresó una valoración personal sobre el rol de las iglesias en la sociedad: “Como intendente, pero también desde lo personal como cristiano, valoro profundamente estos espacios que acompañan, contienen y generan esperanza”.

Redacción de 7Paginas