Azcué presentó el Presupuesto 2026: récord de inversión en obras con el 70% financiado por recursos propios

La presentación se realizó en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Orgánica de Municipios N° 10.027 y su modificación N° 10.826. El proyecto fue entregado por Azcué, acompañado por Ferreyra, a la presidenta del Concejo Deliberante, Magdalena Reta de Urquiza.

Según el documento al que tuvo acceso 7Paginas, el total de recursos estimados para el próximo ejercicio asciende a $124.000 millones, con objetivos centrados en consolidar la integración territorial y urbana, mejorar los servicios públicos, optimizar los recursos administrativos y fortalecer la cercanía con los vecinos.

Uno de los ejes más destacados es el incremento en la inversión en obras públicas, que alcanzará el 15,2% del presupuesto total, más del doble que en 2025. Esto representa una inversión de $18.850 millones, destinados a infraestructura, pavimento, saneamiento y mejora de espacios públicos.

Ferreyra subrayó que el 70% de las obras se financiarán con fondos propios, lo que es posible “como resultado de una gestión responsable que cuida los recursos, invierte en infraestructura y acompaña al contribuyente”. Además, señaló que los recursos municipales estimados para 2026 ascienden a $46.050 millones, un 18% más que en 2025, impulsados por la modernización tributaria, el control de la evasión y la mejora de la actividad económica.

Por su parte, Azcué expresó que el objetivo para el próximo año “es fortalecer el plan de infraestructura que hemos comenzado en este 2025, financiado con recursos propios, que se destinan gracias a la responsabilidad y cumplimiento de los contribuyentes”. En ese sentido, remarcó que “en 2026 vamos a llevar adelante la mayor inversión en obras que se ha hecho en Concordia con recursos municipales”.

El intendente resaltó además que la actual administración “logró equilibrar y reducir gastos, lo que nos permite mirar hacia adelante con otra perspectiva, convencidos de que vamos por el camino correcto, cuidando los ingresos y volcándolos donde la comunidad los necesita”.

Finalmente, la viceintendenta Magdalena Reta de Urquiza informó que el proyecto ingresó formalmente al Concejo este jueves y que “a partir de la semana próxima comenzará a ser tratado en comisión, para que pueda ser sancionado antes de que finalice el período legislativo el 30 de noviembre”.