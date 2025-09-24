7PAGINAS

Miércoles 24 de septiembre de 2025
Azcué presentó el sistema de lectura de patentes que ya funciona en los accesos a Concordia

El intendente Francisco Azcué, junto al jefe de Policía de Concordia, comisario inspector José María Rosatelli, el secretario de Gobierno Luciano Dell’Olio y el subsecretario de Seguridad Ciudadana Claudio Purgart, supervisó en el Centro de Monitoreo la puesta en marcha del nuevo sistema de lectura de patentes que ya opera en los accesos a la ciudad.
Redacción 7Paginas

La iniciativa, que fortalece la prevención del delito y mejora el control vehicular, se concretó gracias a la adhesión del Municipio al Programa Federal de Equipamiento Centralizado para la Seguridad (PRO.FED.E.C.), impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. En ese marco, se firmó un convenio de cooperación entre la Municipalidad de Concordia y la Jefatura Departamental de la Policía de Entre Ríos, que habilitó la instalación de los equipos y la administración del sistema desde la Sala de Monitoreo y Videovigilancia 911.

Según se informó a 7Paginas, los lectores de patentes fueron instalados en los tres accesos principales de Concordia y permiten registrar en tiempo real el ingreso y egreso de vehículos. El sistema toma fotografías de cada automóvil y guarda la información junto con la chapa identificatoria. Con estos datos, la fuerza policial puede realizar búsquedas precisas por número de patente, marca, modelo o color, generando un registro permanente para la prevención y el control.

La plataforma está integrada al Registro de la Propiedad Automotor, lo que posibilita una respuesta inmediata ante situaciones de alerta. En caso de detectar un vehículo con pedido de secuestro o vinculado a un hecho delictivo, se emite de manera automática una notificación a la Policía de Entre Ríos.

Durante la presentación, Azcué destacó: “Esto nos permite identificar los vehículos que entran y salen de Concordia. Es una herramienta para las investigaciones judiciales, ya que ahora podemos saber en qué momento ingresó un vehículo y cuándo pasó por determinado lugar”.

En la misma línea, Dell’Olio explicó que “contar con datos certeros permite colaborar con la Policía de Entre Ríos en las investigaciones judiciales. El objetivo central es tener una ciudad más segura y evitar que ingrese el delito”.

Por su parte, Rosatelli remarcó la importancia del trabajo conjunto: “Desde comienzo de año venimos con acciones coordinadas de manera permanente. Estas herramientas aportan información clave sobre los ingresos y egresos vehiculares en los principales accesos”.

Finalmente, Purgart subrayó que “estos resultados se logran gracias a la gestión articulada entre Municipio y Provincia. Contamos con más herramientas para tener una ciudad cada vez más segura”.

 