Azcué presentó un plan de obras con fondos propios y afirmó que “lo que se viene es histórico para Concordia”

La hoja de ruta, explicaron desde el Ejecutivo local a 7Paginas, apunta a consolidar una Concordia “ordenada, moderna, eficiente, innovadora y productiva”, fortaleciendo además el trabajo conjunto con instituciones y el sector privado.

Inversión récord en obras

Durante el encuentro, Azcué destacó que el plan es posible gracias al ordenamiento financiero alcanzado en los últimos dos años. “El contexto no fue fácil, pero hoy estamos proyectando una inversión en obras con fondos propios que es histórica para Concordia”, remarcó.

En esa línea, recordó que en 2025 la inversión en infraestructura superó los 1.500 millones de pesos y anticipó que en 2026 se avanzará con un programa “ambicioso” que incluirá pavimento, cordón cuneta, pluviales, cloacas y redes de agua potable, entre otras intervenciones.

El jefe comunal señaló además que se destinará el 20% del presupuesto municipal a obras públicas, con la meta de alcanzar el 35% el próximo año.

Desarrollo productivo y puerto de barcazas

La planificación también contempla un fuerte impulso a la producción y el desarrollo industrial. Azcué indicó que los informes preliminares del estudio de viabilidad técnica, ambiental, normativa y económica arrojan resultados favorables para acceder a un crédito destinado al desarrollo de la zona de actividades logísticas y el puerto de barcazas.

Según explicó, este proyecto permitirá generar empleo y estará acompañado por una reforma tributaria que ya comenzó a implementarse y que se profundizará para promover inversiones y el crecimiento empresarial.

Desarrollo humano y mirada a largo plazo

El intendente subrayó que el plan no se limita a la infraestructura, sino que incorpora el desarrollo humano como eje central. En ese sentido, afirmó que se continuará trabajando junto a Provincia, Nación y el Observatorio Social, con el objetivo de dejar atrás el modelo asistencialista y promover que cada vecino pueda desarrollar su propio proyecto de vida.

Finalmente, Azcué remarcó el carácter estratégico del programa. “Este plan está pensado para los concordienses de hoy y del futuro. Trasciende generaciones y partidos políticos”, sostuvo, al tiempo que expresó su deseo de que la ciudad llegue a los 200 años de su fundación “en crecimiento y en pleno desarrollo”.