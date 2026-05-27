Azcué puso en funciones a los nuevos directores del Parque Industrial de Concordia

Este miércoles se llevó a cabo el acto de renovación de directores representantes de las empresas en el Ente Mixto de Administración del Parque Industrial (EMAPI), una jornada marcada por el recambio institucional y la proyección de una ambiciosa agenda productiva para la región. La actividad contó con la participación central del intendente Francisco Azcué.

Durante la ceremonia, José Mendiburu asumió como nuevo director titular y Facundo Rodríguez lo hizo en calidad de suplente. Las nuevas autoridades reemplazan a Rafael Grantón e Ignacio Morel, a quienes se les reconoció y agradeció formalmente su gestión y compromiso a lo largo de los últimos años.

Un Estado que acompaña al sector privado

Al hacer uso de la palabra, el intendente Francisco Azcué delineó los ejes estratégicos de su gestión en materia económica y dejó en claro el rumbo fijado para la ciudad.

“El gran desafío que tenemos por delante es que Concordia sea la mejor ciudad para invertir y eso requiere de un Estado que acompañe al sector privado”, afirmó el jefe comunal.

En ese sentido, Azcué enumeró las herramientas normativas y de planificación que se implementaron recientemente, destacando la creación del nuevo Reglamento del Parque, la ordenanza de Promoción Industrial y el progreso del Plan Integral de Desarrollo Logístico y Productivo, el cual contempla:

El desarrollo del Puerto Fluvial en Benito Legerén.

La consolidación de la Zona de Actividades Logísticas.

La ampliación de la infraestructura del Parque Industrial.

A su vez, el mandatario local remarcó que el crecimiento industrial se edifica sobre bases firmes para garantizar resultados sustentables, vinculando estos logros al Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, alcanzado mediante un manejo eficiente de los recursos públicos. «Son proyectos que pueden cambiar el rumbo de la ciudad y de nuestra matriz productiva», enfatizó.

El rol empresario y los 50 años del predio

Por su parte, el presidente del EMAPI, Luis Kolarik, resaltó la importancia de la participación privada en la gestión del ente mixto. «El espíritu de este acto es resaltar el rol fundamental de los empresarios en el desarrollo colectivo del parque, su capacidad de generar valor, aportar ideas innovadoras y crear empleo», señaló.

Además, Kolarik recordó un hito histórico para el sector: «Este año celebramos los 50 años de la promulgación del decreto mediante el cual el Secretario de Industria y Comercio Exterior de la Nación aprobó el estudio de factibilidad en el anteproyecto de lo que hoy es el Parque Industrial de Concordia”.

A su turno, el flamante director titular, José Mendiburu, ratificó el compromiso del sector manufacturero local. “Los industriales no le pedimos privilegios al Estado, solo que podamos trabajar”, sostuvo. También aprovechó la oportunidad para respaldar la conducción política actual: “Felicito al intendente Azcué por marcar la cancha y mostrar que los palos de la rueda se sacan. Queremos que el sector industrial produzca, invierta y dé empleo; si hacemos eso, Concordia vuelve a ser grande”.

Respaldo provincial y mirada nacional

El acto contó además con una fuerte validación institucional. Santiago Henderson, director de Industria y Parques Industriales de Entre Ríos, elogió la tarea realizada en el EMAPI. “Se puede ver que hay una base, hay planeamiento y todo lo que el empresario necesita para establecerse y crecer, lo que genera incentivos, competitividad y atrae empresas”, ponderó el funcionario provincial.

Como cierre de la jornada, referentes del ámbito industrial del país brindaron un panorama de la situación del sector a nivel nacional. Rodolfo Games, presidente de la Asociación de Parques Industriales Argentinos (APIA) —entidad que nuclea a 30.000 empresas—, y Jorge Alonso, secretario de Red Parques de la República Argentina y Gerente Ejecutivo de la Cámara de Industriales del Parque Industrial de Pilar, expusieron los desafíos actuales y futuros de los complejos productivos.

Ambos especialistas reconocieron el desarrollo estratégico alcanzado por Concordia, elogiaron sus recursos naturales, técnicos y humanos, y se pusieron a disposición del municipio para trazar de forma conjunta las metas de crecimiento para el corto, mediano y largo plazo.

Con información de prensa municipal

Redacción de 7Paginas