Azcué: “que el 25 de mayo nos inspire a seguir construyendo una concordia con más oportunidades, más desarrollo y más futuro para todos”

La Revolución de Mayo “no fue tan solo un cambio de gobierno sino que fue el nacimiento de una voluntad colectiva. El historiador argentino Tulio Halperín sostenía que este paso abrió el camino para que los habitantes de esta tierra dejaran de ser súbditos y comenzaran a pensar como protagonistas de una comunidad política propia”.

En 1810 “no estaban todas las respuestas como tampoco había certezas sobre resultados pero estos hombres sí tenían coraje para asumir responsabilidades, coraje para actuar y para pensar en las generaciones que vendrían después y esa sea quizás la enseñanza más vigente de mayo porque cada generación recibe una herencia y tiene la obligación de mejorarla” destacó Azcué.

Tras subrayar que lo sucedido hace 216 años atrás fue el primer paso hacia la independencia, el intendente de Concordia sostuvo que estaba latente “la necesidad de construir una sociedad más libre y justa. La Patria se construye todos los días: en las escuelas donde se educa; en los hospitales donde se cuida; en las empresas y comercios que se arriesgan a invertir para generar trabajo; en las instituciones que sostienen la vida comunitaria y desde el Estado, cuando se trabaja con responsabilidad, transparencia y vocación de servicio”.

En Concordia “tenemos una historia profundamente ligada a ese espíritu de construcción colectiva. Somos una ciudad forjada por el esfuerzo de generaciones de trabajadores, productores, profesionales y servidores públicos; una comunidad que ha atravesado dificultades pero que siempre encontró la fuerza para levantarse y seguir adelante”.

Por último Azcué manifestó que en este 25 de Mayo “renovamos nuestro compromiso con los valores que inspiraron aquella gesta: la libertad, la participación, el respeto por las instituciones, la responsabilidad ciudadana y el bien común. Que esta fecha nos encuentre unidos como concordienses, teniendo como horizonte el bicentenario de nuestra querida ciudad y que nos inspire a seguir construyendo una Concordia con más oportunidades, más desarrollo y más futuro para todos”.

Al finalizar el acto central, el Intendente Azcué y demás autoridades presentes se trasladaron a la Catedral San Antonio de Padua para asistir al Solemne Tedeum, encabezado por Monseñor Gustavo Gabriel Zurbriggen.

Acompañaron el intendente interino de Salto, República Oriental del Uruguay, Francisco Blardoni; la viceintendente Magdalena Reta de Urquiza; el Jefe del Regimiento de Caballería Tanques 6 Blandengues Teniente Coronel Jorge Andrés Camarino; integrantes del gabinete municipal; concejales; representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; autoridades consulares; establecimientos educativos; instituciones intermedias; público en general.

Prensa Municipal