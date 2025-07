Azcue reafirmó su compromiso con la eficiencia del Estado: “Nos duele no renovar contratos, pero debemos pensar en las familias que viven bajo la línea de pobreza”

Durante su participación en el acto oficial por el 9 de Julio, Azcue trazó un paralelismo entre los ideales de 1816 y el camino que su administración busca para Concordia: “Así como aquellos patriotas lucharon por liberarse del yugo colonial, hoy debemos luchar por liberarnos de lo que nos hizo daño: el populismo, la corrupción y los privilegios de la política”.

Diálogo institucional y prioridades sociales

El jefe comunal destacó que su gestión se enmarca dentro de un plan de gobierno basado en tres pilares fundamentales: desarrollo productivo, desarrollo humano y orden institucional. En ese sentido, remarcó la importancia del Pacto de Julio, una iniciativa impulsada desde el inicio de su mandato para generar consensos con más de 100 instituciones de la ciudad.

“Cada uno tiene que hacer su parte. Nosotros, como Estado, debemos ser eficientes, administrar los recursos con responsabilidad y promover el diálogo ciudadano”, sostuvo.

La polémica por los contratos no renovados

Consultado sobre el reciente reclamo de los gremios municipales por la no renovación de contratos, Azcue reconoció que se trata de decisiones difíciles, pero necesarias: “Respetamos a los gremios y su rol. Nos duele no renovar un contrato, pero debemos pensar en el bien común de toda la ciudad. En Concordia hay miles de personas viviendo en la pobreza, barrios sin agua ni cloacas, y niños que no tienen lo básico”.

El intendente fue categórico al señalar que la eficiencia del Estado no es una opción, sino una obligación moral en un contexto de profunda desigualdad: “Cuando el Estado administra mal, los que pagan las consecuencias son siempre los que menos tienen. No podemos destinar recursos a estructuras ineficientes mientras hay familias que no tienen acceso a los servicios más elementales”.

Una ciudad que no quiere volver atrás

En su mensaje final, Azcue ratificó que su gestión está decidida a avanzar con firmeza en la transformación de Concordia: “La gente no quiere más populismo ni políticos ladrones. Quiere vivir en una ciudad ordenada, con obras, seguridad y oportunidades. Vamos a seguir firmes, con el respaldo de quienes todos los días se levantan a trabajar y apuestan por el futuro”.

Redacción de 7Paginas