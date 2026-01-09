7PAGINAS

Viernes 9 de enero de 2026
Azcue recibió el apoyo del PRO

Este viernes, mientras se desarrollaba una marcha de empleados municipales afectados por la caída de sus contratos, el PRO departamental de Concordia manifestó un contundente respaldo a la gestión del intendente Francisco Azcue.
En un comunicado enviado a 7Paginas, el partido señaló: “Desde el PRO Concordia respaldamos la gestión del intendente Francisco Azcue, así como al equipo de gobierno que lo acompaña. Somos parte de una coalición que vino a traer, tanto a nuestra ciudad como a la provincia de Entre Ríos, transparencia, políticas públicas claras y orden para que volvamos a ser un lugar de crecimiento, progreso y desarrollo”.

El comunicado remarcó que este apoyo refleja la confianza depositada por la ciudadanía a través del voto y reafirma el camino de la gestión municipal orientado a fortalecer la transparencia y el desarrollo local.