Azcue recibió el apoyo del PRO

En un comunicado enviado a 7Paginas, el partido señaló: “Desde el PRO Concordia respaldamos la gestión del intendente Francisco Azcue, así como al equipo de gobierno que lo acompaña. Somos parte de una coalición que vino a traer, tanto a nuestra ciudad como a la provincia de Entre Ríos, transparencia, políticas públicas claras y orden para que volvamos a ser un lugar de crecimiento, progreso y desarrollo”.

El comunicado remarcó que este apoyo refleja la confianza depositada por la ciudadanía a través del voto y reafirma el camino de la gestión municipal orientado a fortalecer la transparencia y el desarrollo local.