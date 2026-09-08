Azcué recorrió la Expo Productiva de la Escuela Técnica N°2: “La herramienta más poderosa es la educación”

La muestra se desarrolla durante dos jornadas y en doble turno, con la participación de más de 35 escuelas. Se estima que alrededor de 3.000 alumnos recorrerán la exposición, que cuenta con unos 30 stands donde se presentan producciones y experiencias correspondientes a las distintas tecnicaturas y trayectos de formación profesional.

Entre las propuestas se encuentran trabajos vinculados con informática, gastronomía, administración, indumentaria y distintos oficios, reflejando la formación práctica que reciben los estudiantes.

Durante su recorrida, Azcué destacó la importancia de acompañar este tipo de iniciativas y valoró el trabajo articulado entre las instituciones educativas y el Estado.

“Es muy importante poder compartir esta jornada y trabajar junto a nuestros equipos de la Secretaría de Desarrollo Humano, el Consejo General de Educación y la Dirección Departamental de Escuelas”, sostuvo el intendente.

En ese sentido, remarcó que estos espacios “son favorables para que los jóvenes no solo puedan estudiar, aprender, sino también construir su futuro y el futuro de la ciudad”, y afirmó que “para lograrlo, la herramienta más poderosa es la educación”.

“Es gratificante ver el crecimiento de los jóvenes”

Azcué también puso el foco en el desarrollo que alcanzan los estudiantes a partir de su formación técnica y profesional.

“Es gratificante ver los trabajos, el desarrollo y crecimiento que van teniendo los jóvenes porque no solo estudian sino que además adquieren una formación muy importante que los hace estar preparados a la hora de terminar esta etapa”, expresó.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano, Carlos Gatto, destacó la creatividad que pudo observarse en los distintos stands.

“Pudimos observar la creatividad que hay en cada uno de los stands. Una de las cosas que siempre hay que distinguir en los alumnos es que cada uno tiene una faceta creativa y el docente tiene que encontrarla para poder explorar aún más ese lado que muestra su desarrollo y crecimiento”, señaló.

Una propuesta que crece año a año

La directora de la Escuela Técnica N°2, Patricia Peña, valoró el crecimiento que viene experimentando la Expo Productiva y de Educación y atribuyó ese avance al compromiso de estudiantes y docentes.

“Año a año va creciendo, eso se debe al compromiso de los chicos, de los docentes y es lo que nos motiva a seguir trabajando”, afirmó.

Además, agradeció el acompañamiento de las autoridades que participaron de la jornada y se acercaron a conocer las producciones realizadas por los alumnos.

La Expo Productiva y de Educación continuará este miércoles 9 de septiembre en la Escuela Técnica N°2 “Independencia”. La muestra podrá visitarse durante la mañana, de 8 a 12, y por la tarde, de 13 a 17 horas.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas