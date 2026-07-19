Azcué recorrió las zonas afectadas por la cola de tornado y advirtió: “Es una situación grave y estos episodios van a continuar”

Luego del violento temporal que azotó a Concordia durante la madrugada del sábado y provocó importantes destrozos, el intendente Francisco Azcué recorrió este domingo los sectores más afectados de la ciudad y calificó la situación como «grave», al tiempo que advirtió que este tipo de fenómenos climáticos extremos podrían repetirse en los próximos meses.

En diálogo con un cronista de 7Paginas, mientras supervisaba los trabajos en el barrio Pampa Soler, el jefe comunal señaló que los equipos municipales continúan desplegados también en Villa Zorraquín, Osvaldo Magnasco y otros sectores donde el temporal dejó severos daños.

«La verdad que fue una tormenta muy fuerte que dañó muchos barrios de nuestra ciudad, muchas viviendas y dejó numerosas familias afectadas. Estamos trabajando con todas las áreas municipales, relevando cada caso en particular porque cada familia necesita una respuesta diferente», expresó Azcué.

El intendente detalló que el fenómeno provocó voladuras de techos, caída de árboles sobre viviendas, destrucción de paredes y numerosos inconvenientes en la vía pública.

«Hay calles completamente cortadas por árboles de gran porte. Estamos trabajando con Servicios Públicos, Desarrollo Humano y la Brigada Forestal utilizando motosierras, retroexcavadoras y toda la maquinaria necesaria para despejar las calles y asistir a los vecinos», explicó.

Asimismo, indicó que ya comenzó la entrega de materiales en aquellos hogares que sufrieron pérdidas importantes producto del temporal.

«Estamos en una situación grave»

En ese sentido, Azcué sostuvo que Concordia atraviesa una situación compleja debido a la intensificación del fenómeno climático.

«Estamos frente a una situación grave. Lamentablemente estamos en la fase activa del fenómeno de El Niño y, según indican los especialistas, se trata de un evento de intensidad grave a muy grave. Estos episodios van a continuar ocurriendo y debemos estar preparados», afirmó.

El jefe comunal recordó que la Municipalidad ya había declarado la emergencia ambiental y activado los protocolos previstos para este tipo de contingencias.

«Todo el protocolo está funcionando. Muchas prioridades cambian porque debemos destinar recursos a la emergencia. Hay maquinaria que contratar, gastos que no estaban previstos y respuestas inmediatas que debemos brindar a los vecinos», señaló.

Obras para reducir el impacto de futuras tormentas

Azcué remarcó que el municipio viene ejecutando distintas obras para mejorar la capacidad de respuesta de la ciudad frente a eventos climáticos extremos.

«Estamos invirtiendo en obras de drenaje, mejorando el sistema de bombeo, los reservorios, realizando limpieza y dragado de arroyos, además de poda en altura. Todo eso apunta a disminuir el impacto cuando ocurran estos fenómenos, porque sabemos que seguirán sucediendo», indicó y sostuvo que los barrios con viviendas precarias son los más vulnerables.

«En sectores donde existen construcciones muy precarias o asentadas debajo de árboles de gran porte, como ocurre en algunos lugares de Pampa Soler, el daño siempre termina siendo mucho mayor», explicó.

Ademas, el intendente recordó que continúa habilitada una línea de atención para asistir a las familias afectadas por el temporal.

«Pedimos a los vecinos que se informen únicamente por los canales oficiales de la Municipalidad. El número de WhatsApp para asistencia inmediata es el 3454-13-2744», indicó.

Además, confirmó que desde las primeras horas del temporal el gobernador Rogelio Frigerio se comunicó para poner a disposición los recursos provinciales.

«Estamos trabajando de manera coordinada con el Gobierno provincial, con la ministra de Desarrollo Humano, Enersa y distintos funcionarios que rápidamente ofrecieron colaboración», destacó.

Llamado a la comunidad

Finalmente, Azcué agradeció la solidaridad demostrada por los concordienses y pidió respetar las indicaciones de los organismos que trabajan en la emergencia.

«Los vecinos están colaborando muchísimo y quiero agradecer esa predisposición. Les pedimos que transiten con precaución, respeten los cortes de calles y colaboren manteniendo limpia la ciudad para favorecer el escurrimiento del agua. Si en algún momento necesitamos donaciones, lo vamos a comunicar por los canales oficiales», concluyó.

Pampa Soler fue declarada «zona roja»

El agente territorial Mario Romero aseguró , que el barrio fue uno de los sectores más afectados por el violento fenómeno meteorológico. La Municipalidad mantiene un amplio operativo para asistir a las familias, retirar árboles caídos y restablecer los servicios.

Mientras continúan los trabajos de asistencia tras el fuerte temporal que afectó a Concordia, desde la Municipalidad confirmaron que Pampa Soler fue considerada una de las «zonas rojas» debido a la magnitud de los daños ocasionados por la cola de tornado que atravesó la ciudad durante la madrugada del sábado.

En diálogo con 7Paginas, el agente territorial de Pampa Soler, Mario Romero, explicó que desde las primeras horas del domingo se despliega un importante operativo para atender a los vecinos afectados.

«Los daños fueron importantes. En la reunión de emergencia realizada por la Municipalidad, esta zona fue catalogada como una de las zonas rojas, junto con Villa Zorraquín y otros sectores de la ciudad», señaló.

Árboles sobre viviendas y calles completamente bloqueadas

Romero indicó que uno de los mayores inconvenientes fue la caída de árboles de gran porte sobre viviendas y arterias principales.

«Desde las siete de la mañana estamos trabajando con todos los equipos técnicos y las distintas áreas municipales para liberar la avenida Pampa Soler. Esto era un caos. Lo más complicado fue la caída de árboles sobre las casas y ahora estamos asistiendo a cada una de las familias afectadas», explicó.

El operativo fue dividido en cuatro equipos que recorren distintos sectores de Pampa Soler y del asentamiento cercano, relevando las necesidades más urgentes de los vecinos.

El funcionario remarcó que, además de los árboles caídos, el fuerte viento provocó importantes voladuras de techos y daños estructurales en numerosas viviendas.

«Hubo chapas voladas, techos dañados y muchas familias afectadas. Estamos en una zona muy vulnerable y eso hace que las consecuencias sean todavía mayores», expresó.

Asimismo, destacó que el intendente Francisco Azcué convocó de inmediato a todas las áreas municipales una vez restablecidas las comunicaciones.

«Cuando se recuperó la comunicación, el intendente nos convocó de urgencia y desde ese momento todo el municipio quedó abocado a esta emergencia», afirmó.

En el barrio funciona una posta de asistencia donde intervienen distintas dependencias municipales para brindar respuestas a las necesidades de los damnificados.

«No se trata solamente de entregar chapas. Hay distintas áreas trabajando en conjunto por disposición del intendente para asistir integralmente a cada familia», sostuvo Romero.

Uno de los aspectos que más inquieta a quienes trabajan en el lugar es el estado de la red eléctrica.

«Nos preocupa muchísimo la cantidad de cables que todavía permanecen sobre la vía pública. Además, existen muchas conexiones clandestinas y vemos que algunos vecinos intentan reconectarse por sus propios medios, mientras personal de la Cooperativa Eléctrica continúa trabajando para normalizar el servicio», explicó.

«La gente acompaña y tiene paciencia»

Finalmente, Romero destacó la actitud de los vecinos frente a una situación tan compleja.

«El principal problema que tuvimos fue la falta de comunicación durante las primeras horas del temporal. Yo recorría el barrio viendo el desastre y no podía comunicarme. Pero una vez que comenzó el operativo municipal se pudo organizar el trabajo. La gente está colaborando mucho y, pese a la angustia y la necesidad de recuperar cuanto antes los servicios, ha demostrado una gran paciencia», concluyó.

Las tareas de limpieza, asistencia social y restitución de los servicios públicos continúan en Pampa Soler y en los demás barrios afectados, mientras las autoridades mantienen activo el operativo de emergencia ante la posibilidad de nuevas tormentas pronosticadas para la región.

VIDEO

Fuente y redacción de 7Paginas en el lugar de los hechos