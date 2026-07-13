Azcué respaldó la reforma previsional de Frigerio: «Durante años se habló del problema, pero nadie se animó a resolverlo»

«Todos sabíamos que el sistema previsional de la provincia necesitaba cambios. Durante mucho tiempo se habló del problema, pero nadie tomó la decisión de enfrentarlo. Hoy hay un gobernador que tuvo el coraje de hacerlo, aunque implique asumir costos políticos», expresó el jefe comunal.

«Es un problema que afecta a toda la provincia»

Azcué afirmó que la discusión sobre el sistema previsional trasciende a los jubilados y trabajadores estatales, ya que el creciente déficit impacta sobre las finanzas públicas y limita la capacidad del Estado para atender otras necesidades.

En ese sentido, recordó que el déficit del sistema previsional provincial supera actualmente el equivalente a un millón de dólares diarios, recursos que deben ser cubiertos con fondos del Tesoro provincial.

«No es solamente una discusión contable ni un problema que afecte únicamente a los jubilados o a los trabajadores del Estado. Cuando el déficit crece sin control, los recursos necesarios para cubrirlo salen del mismo presupuesto que debe financiar calles, hospitales, escuelas, seguridad, viviendas y servicios públicos», remarcó.

«Los municipios también deberán hacer su esfuerzo»

El intendente consideró que la reforma requerirá un período de adaptación y sostuvo que los gobiernos locales también deberán asumir parte del compromiso para garantizar la sustentabilidad del sistema.

«Los gobiernos locales también tendremos que hacer nuestro esfuerzo. Habrá una etapa de transición y de adecuación, pero estoy convencido de que es un camino posible. Ordenar las cuentas públicas exige decisiones responsables y una administración eficiente de los recursos», señaló.

«El equilibrio fiscal es una obligación»

Por último, Azcué destacó que la Municipalidad de Concordia viene trabajando bajo los mismos criterios de ordenamiento financiero que impulsa la administración provincial.

«El equilibrio fiscal no es una consigna; es una obligación y una condición para poder gobernar con seriedad. En Concordia hemos ordenado las cuentas, cuidando cada peso y priorizando la calidad del gasto público. Ese es el camino que compartimos con el gobernador», concluyó.

Las declaraciones del intendente se producen en medio del debate que genera la reforma previsional promovida por el Gobierno de Entre Ríos, una iniciativa que busca reducir el déficit del sistema jubilatorio provincial y garantizar su sostenibilidad en el tiempo.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas