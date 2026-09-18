Azcué se reunió con ECU y entregó un subsidio para afrontar los gastos de la Fiesta del Estudiante

El intendente de Concordia, Francisco Azcué, mantuvo este viernes una reunión con integrantes de la comisión de Estudiantes Concordienses Unidos (ECU), en la que se acordó profundizar el trabajo conjunto entre el Municipio y la organización estudiantil.

Durante el encuentro, además, el Ejecutivo municipal anunció la entrega de un subsidio destinado a colaborar con los gastos que demanda la tradicional Fiesta del Estudiante, que se desarrolla en el Club Ferro.

Uno de los puntos acordados establece que el aporte deberá ser devuelto posteriormente por ECU y que esos recursos serán destinados a conformar un fondo común de los estudiantes, que quedará disponible para las próximas comisiones.

Buscan darle respaldo jurídico a ECU

Otro de los aspectos abordados durante la reunión fue la necesidad de avanzar en la regularización administrativa y legal de la organización estudiantil.

En ese sentido, una vez finalizadas las actividades de este año, el Municipio y ECU comenzarán a trabajar en los aspectos necesarios para que la institución pueda obtener su Personería Jurídica.

“Queremos que la fiesta crezca pero de manera ordenada. Es uno de los eventos más importantes que tenemos como ciudad, que va trascendiendo generaciones y que nos hace sobresalir con respecto a otros lugares”, afirmó Azcué.

El intendente remarcó además la importancia de “sentar bases sólidas para que las próximas camadas de estudiantes se encuentren con un camino allanado y respaldo jurídico”.

Acompañamiento municipal durante el año

Desde el Municipio señalaron que durante 2026 se mantuvo un acompañamiento a los estudiantes en las distintas actividades organizadas por ECU.

Entre las acciones desarrolladas se incluyeron capacitaciones en gestión de riesgos, manipulación de alimentos, separación de residuos y herrería.

También se brindaron servicios vinculados con la seguridad y la atención sanitaria durante las 24 horas, tanto dentro como fuera del predio del Parque Central “Viñedos Moulins”.

A esto se sumaron tareas de limpieza y traslado logístico, seguros de espectador y diferentes acciones relacionadas con la prevención, el ordenamiento, el control del tránsito, la regulación de accesos y la seguridad vial.

Un trabajo conjunto hacia las próximas ediciones

El encuentro entre el intendente y los representantes de ECU permitió establecer una agenda de trabajo que continuará después de las celebraciones de este año.

La intención es que la organización de la Fiesta del Estudiante pueda sostenerse en el tiempo con mayor previsibilidad administrativa y financiera, mientras que el fondo común permitiría que los recursos generados durante una edición permanezcan disponibles para las comisiones que asumirán posteriormente.