Azcué supervisó el inicio de obras en calle Dr. Sauré: “Esto es producto del manejo eficiente del Estado”

El intendente Francisco Azcué recorrió el lugar y destacó que la intervención “es producto de una planificación y de la eficiencia del Estado”, subrayando que se ejecuta íntegramente con fondos municipales. En ese sentido, remarcó que durante este año se desarrollará “un plan de infraestructura sin precedentes en la historia de Concordia”, con la previsión de destinar el 20% del presupuesto municipal a obras de asfalto, cordón cuneta, redes de servicios, agua, cloacas y alumbrado público.

Azcué sostuvo además que para alcanzar estos objetivos es fundamental “administrar con responsabilidad, ser eficientes con los recursos del Estado y contar con la cantidad justa de empleados en cada área”. “Estamos a favor de una gestión responsable que permita llevar a los vecinos las obras que solicitan y que necesitan para mejorar su calidad de vida”, afirmó.

Obras en puntos estratégicos

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Fernando Esquibel, explicó que las intervenciones se planifican en función de un índice de urbanización que prioriza sectores estratégicos de la ciudad. “Se estudiaron puntos clave de desarrollo de la movilidad, como clubes y escuelas, para identificar las cuadras donde la inversión rinda al 100% y la respuesta sea acorde a las demandas existentes”, señaló.

En relación a la obra sobre calle Dr. Sauré, Esquibel detalló que los trabajos incluyen importantes obras hídricas. “Se realizarán nuevas reconexiones, el recambio de conexiones domiciliarias que se encuentren en mal estado, la colocación de válvulas nuevas y la puesta en condiciones óptimas de la red, para evitar que se vea afectado el funcionamiento del pavimento”, precisó.

Características de la intervención

Según se dijo a 7Paginas, la obra se ejecuta en dos tramos diferenciados. Desde calle La Pampa hasta Paula Albarracín se realizará pavimentación, mientras que desde Paula Albarracín hasta boulevard Yuquerí se llevará adelante la reconstrucción completa del paquete estructural. Esta última etapa incluye el fresado de la capa asfáltica existente, compactación, base de suelo cemento y la colocación de una carpeta de asfalto en caliente.

Además, se contempla la construcción y reconstrucción de badenes y tramos de cordón cuneta, con el objetivo de mejorar el escurrimiento del agua superficial, así como trabajos de bacheo en sectores puntuales con hormigón y asfalto.

Durante el inicio de las tareas también estuvieron presentes el subsecretario de Obras Públicas, Mateo Sastre, y la inspectora de obra, ingeniera Carla Pagano.