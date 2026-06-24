Azcué supervisó obras de pavimento: “Los vecinos nos dicen que esperaron décadas estas mejoras”

El proyecto alcanza a los barrios Villa Adela, Sarmiento/Víctor Oppel, Don Jorge y Parque, con el objetivo de mejorar la transitabilidad, la conectividad urbana y la infraestructura básica en sectores históricamente postergados.

Primera etapa de trabajos

Actualmente, las tareas se concentran en calle La Pampa, entre Presidente Illia y Lieberman, donde se desarrolla la primera etapa de intervención.

En este tramo inicial se realiza la renovación integral de las redes de agua potable y cloacas, incluyendo la instalación de nuevas cañerías, conexiones domiciliarias, válvulas esclusas de seccionamiento e hidrantes.

Finalizada esta etapa de saneamiento, se avanzará con la preparación del suelo, la reconstrucción de cordón cuneta en sectores deteriorados y la ejecución del asfaltado definitivo. También se construirán cordones cuneta y badenes en zonas que aún no cuentan con esa infraestructura.

Recorrida del intendente

El intendente Francisco Azcué recorrió la obra y dialogó con vecinos del lugar, destacando el impacto del plan de infraestructura en marcha.

“Muchos nos dicen que esperaron durante décadas estas mejoras. Después de más de dos años de ordenar el municipio y administrar con responsabilidad los recursos, hoy podemos concretar el plan de infraestructura más importante de la historia de Concordia, con fondos propios y darles una respuesta”, expresó el jefe comunal.

En esa línea, agregó que esta intervención se suma a obras ya ejecutadas en calles como Dr. Sauré y Paula Albarracín, conformando un esquema de circulación que mejora la conectividad entre distintos sectores de la ciudad.

“Se trata de un anillo de circulación por arterias donde hay establecimientos educativos y pasan líneas de transporte urbano, por lo que el beneficio no es solo para los vecinos de este sector sino para todos los concordienses”, remarcó Azcué.

Planificación y desarrollo urbano

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, Fernando Esquibel, destacó la importancia estratégica de la intervención en calle La Pampa y su impacto en la planificación urbana de la ciudad.

“Forma parte de una planificación estratégica que busca dotar a Concordia de la infraestructura que necesita para su desarrollo”, señaló.

Asimismo, sostuvo que la gestión municipal trabaja en la administración eficiente de los recursos para garantizar obras de alto impacto.

“Estamos trabajando con responsabilidad y eficiencia en la utilización de los recursos municipales para ejecutar obras que mejoren la conectividad, la circulación y la calidad de vida de los vecinos, garantizando que cada inversión tenga un impacto real y duradero en la ciudad”, afirmó.

Detalle del plan de 37 cuadras

El programa de pavimentación contempla intervenciones en distintos puntos de la ciudad, entre ellos:

Calle La Pampa, entre Presidente Illia y Lieberman

Calle JJ Valle, entre La Pampa y Presbítero Odiard

Calle Paula Albarracín de Sarmiento, entre España y Mario Gatto

Calle Moulins, entre boulevard Yuquerí y Maestra Peñaloza

Calle Ecuador, entre Virgen del Carmen y Avenida Unión

Avenida Unión, entre Ecuador e Idelfonso Cuadrado

Calle Idelfonso Cuadrado, entre Avenida Unión y San Cayetano

Con este plan, el municipio avanza en un esquema de obras que busca mejorar la infraestructura vial y consolidar la integración urbana en distintos barrios de Concordia.

Con información de prensa municipal

Redacción de 7Paginas