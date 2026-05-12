Azcué supervisó obras en la Estación Central: «Estamos recuperando edificios que durante años no recibieron mantenimiento»

Este martes, el intendente Francisco Azcué recorrió una serie de intervenciones estratégicas en la zona de la Estación Central, en el marco del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario. Estas obras buscan revitalizar un sector clave de la ciudad, transformándolo en un polo de atracción gastronómica, cultural y turística para los vecinos y visitantes.

Acompañado por el secretario de Obras Públicas, Fernando Esquivel, y el subsecretario del área, Mateo Sastre, el jefe comunal supervisó los avances en la refacción del techo del ex Policlínico Ferroviario, la puesta en valor de la Plaza de la Cultura y las mejoras en el Paseo de Las Barracas.

Inversión en el patrimonio histórico

Durante la recorrida, Azcué enfatizó que la gestión ha decidido priorizar el cuidado de los bienes comunes: «Nuestro plan apunta no solamente a obras de pavimento, agua, cloacas y alumbrado, sino también a la recuperación de espacios y edificios públicos que durante años no recibieron el mantenimiento necesario. Para este fin, hemos destinado un 20% del presupuesto municipal de este año», detalló el intendente.

Respecto al sector ferroviario, destacó su potencial: “Es una zona con un enorme valor arquitectónico e histórico. Si generamos las condiciones e invertimos en infraestructura, el sector privado podrá ofrecer propuestas gastronómicas y culturales, brindando a los vecinos un nuevo espacio para disfrutar”.

Detalles de la recuperación edilicia

El secretario de Obras Públicas, Fernando Esquivel, brindó especificaciones técnicas sobre las tareas que se ejecutan actualmente:

Ex Policlínico Ferroviario: En este edificio histórico, donde hoy funciona la Subsecretaría de Desarrollo Humano, se construye una estructura metálica superpuesta con techo de chapa de zinc. Esta intervención es crítica para frenar las filtraciones de agua y preservar la integridad de la estructura original.

Plaza de la Cultura: Los trabajos buscan jerarquizar el entorno de la Estación Central. Esquivel explicó que esta obra se integra a un proyecto mayor que contempla la puesta en valor de las avenidas Robinson y Carriego.

“La idea es generar una sinergia entre distintas intervenciones para revitalizar toda esta zona de la ciudad y potenciar su perfil cultural e histórico”, concluyó el funcionario, remarcando que estas obras son fundamentales para recuperar el orgullo del patrimonio concordiense.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas