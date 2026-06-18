Azcué supervisó obras y aseguró: “No estamos haciendo un parche arriba de un bache”

La Municipalidad de Concordia continúa desarrollando un programa integral de bacheo en diferentes puntos de la ciudad, utilizando recursos propios tanto en la producción de la mezcla asfáltica como en la ejecución de los trabajos. Este miércoles, las tareas se concentraron sobre calle Sara Neira, en el tramo comprendido entre Eva Perón y 25 de Mayo.

Según se dijo a 7Paginas, los trabajos fueron llevados adelante por la Subsecretaría de Obras Viales y Mantenimiento de Calles, empleando aproximadamente 200 toneladas de mezcla asfáltica fabricada por el propio Municipio. La intervención incluyó la logística, el transporte de materiales, la compactación de la base y la colocación del asfalto, con personal municipal.

Durante una recorrida por la obra, el intendente Francisco Azcué remarcó la importancia de realizar intervenciones de fondo para garantizar la durabilidad de las reparaciones.

“Esto es un trabajo que se hace con recursos municipales y apuntamos a que la obra quede bien hecha, que no sea un parche arriba de un bache, sino hacerlo como corresponde, analizando los materiales y, si bien esto genera emplear más recursos, el resultado es mejor”, afirmó.

El jefe comunal explicó además que en el sector intervenido existían problemas estructurales que requerían una solución más profunda que una simple reparación superficial.

“Este barrio tenía el problema de que el ripio no era bueno, así que se está usando piedra y cemento de calidad; se hace una buena base compactada y luego la terminación”, señaló Azcué.

Asimismo, destacó que el seguimiento de las obras forma parte de una política prioritaria para la actual gestión, enmarcada dentro del Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario.

“Estamos recorriendo y supervisando todas las obras porque son una prioridad dentro del plan de gobierno, después de haber escuchado las demandas y necesidades de los vecinos”, agregó.

Desde el Municipio indicaron que la mezcla asfáltica utilizada es sometida a controles y análisis técnicos antes de su aplicación, con el objetivo de garantizar la calidad del material y evitar filtraciones que puedan deteriorar la base de sustentación.

Según explicaron, este procedimiento busca prevenir la aparición prematura de nuevos baches, asegurando una mayor vida útil de las obras ejecutadas y optimizando la inversión de los recursos públicos.