Azcué supervisó trabajos en Tavella Norte y Sur y pidió compromiso vecinal para cuidar los espacios públicos

Durante la jornada se realizaron tareas de limpieza y mantenimiento de espacios verdes, recolección de residuos, erradicación de microbasurales, retiro de ramas, desmalezado y trabajos de alumbrado, entre otras intervenciones destinadas a mejorar las condiciones urbanas de la zona.

Azcué destacó la importancia de profundizar esta modalidad de trabajo territorial. “Vamos a recorrer toda la ciudad con esta modalidad de abordaje integral, sin descuidar la prestación cotidiana de los servicios en toda Concordia. Esta metodología da muy buen resultado porque es un trabajo intenso, con maquinaria y personal realizando diferentes acciones en simultáneo”, expresó.

En ese marco, el jefe comunal hizo hincapié en el rol de los vecinos para sostener las mejoras alcanzadas. “Es importante el compromiso de los vecinos en cuidar los espacios públicos, ayudar a que el barrio esté limpio y ordenado, sacar la basura en los horarios establecidos, no arrojar residuos en la vía pública ni quemarlos y mantener los frentes de sus viviendas. Son cuestiones básicas que debemos cumplir para cuidar los recursos y destinarlos a mejorar servicios y obras como bacheo, asfalto o redes de agua y cloacas”, señaló.

Por su parte, el secretario de Servicios Públicos, Alejandro López, subrayó que este tipo de intervenciones requieren del trabajo coordinado entre distintas áreas municipales y de la participación activa de la comunidad. “El objetivo es articular de manera eficiente los recursos disponibles y optimizar la prestación de los servicios públicos, manteniendo la ciudad limpia, ordenada y en condiciones adecuadas para el bienestar de los vecinos”, afirmó.

Está previsto que durante la jornada del jueves continúen las tareas en el sector, con la intervención de la Subsecretaría de Servicios Públicos, Subsecretaría de Ambiente, Higiene Urbana, Electrotecnia, Recolección de Residuos, Parque y Paseos y el área 105, entre otras dependencias municipales.

Con información de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas