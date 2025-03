Azcue: «Tenemos que sentirnos orgullosos por la jerarquía que tiene este museo, que es de los concordienses»

Tras el acto protocolar, Azcue dialogó con 7Paginas y destacó la relevancia del museo para la comunidad: “Estamos celebrando los 60 años de este Museo de Artes Visuales, un museo de enorme prestigio. Quiero que los concordienses seamos conscientes de lo que tenemos, que esto ha sido una buena política pública que decidimos continuar y potenciar. La cultura y las expresiones artísticas son fundamentales en este camino de crecimiento y desarrollo de la ciudad”.

Asimismo, resaltó el valor del patrimonio cultural local: “Tenemos un gran equipo en el área de Desarrollo Humano, pero en Cultura y en el Museo de Artes Visuales contamos con un espacio de gran valor. Las obras que se exhiben aquí tienen una enorme jerarquía y esto es de los concordienses. Es un museo de nivel internacional, y queremos que todos lo disfruten y que sepan que es un patrimonio de nuestra ciudad”.

Unificación de Cultura y Educación

Consultado sobre la integración de las subsecretarías de Cultura y Educación en su gestión, el jefe comunal explicó: “Nuestro proyecto político tiene tres pilares: orden institucional, desarrollo productivo y desarrollo humano. En este caso, estamos enfocados en el desarrollo humano, en llevar herramientas del Estado a nuestros vecinos, especialmente a quienes están excluidos, para que puedan desarrollarse y no depender de nadie”.

Entre las políticas implementadas, mencionó el Plan de Alfabetización y el Proyecto RELEVAR, entre otras iniciativas que buscan garantizar oportunidades de crecimiento para todos los ciudadanos. En este sentido, argumentó que la reestructuración de la Secretaría de Desarrollo Humano responde a la necesidad de una mayor articulación entre áreas clave como Deporte, Desarrollo Social, Cultura y Educación, «porque las acciones que se tienen que desarrollar tienen que estar muy articuladas, por eso lo mejor es que sea una sola estructura orgánica que esté bajo una misma persona que dirija esa subsecretaría que en este caso es el profesor Carlos Gato que ha demostrado sobrada capacidad para producir».

Más inversión y fortalecimiento de la gestión

El intendente destacó que, a pesar de las dificultades económicas del año pasado, se lograron avances significativos en la llegada del Estado a sectores vulnerables y que este año la gestión contará con más recursos y equipos más fortalecidos.

En este marco, enfatizó el impacto positivo de los espacios culturales: “Estos lugares movilizan y nos dan jerarquía. Son espacios donde se exhiben obras de artistas locales y de otras ciudades, y eso es lo que buscamos: que la transformación no sea solo estructural, sino también cultural y social. La educación y la cultura son herramientas fundamentales y prioritarias en nuestra gestión”.

Finalmente, Azcue subrayó la importancia de seguir invirtiendo en formación y capacitación, mencionando la reciente inauguración de un espacio de formación profesional junto a la UADER. “Estamos llegando a lugares donde antes el Estado no llegaba, brindando herramientas a los ciudadanos para que puedan ser parte del sistema. No puede haber libertad si las personas no tienen acceso a lo mínimo indispensable para crecer y desarrollarse, y en ese sentido, la educación y la cultura son claves”, concluyó.

Redacción de 7Paginas.