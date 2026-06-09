Azcué: “valoramos el trabajo de quienes ejercen el periodismo con responsabilidad y compromiso”

“Hoy más que nunca el rol del periodismo y de los comunicadores reviste una enorme importancia. Vivimos tiempos en los que la velocidad muchas veces le gana a la certeza y a la verdad, por eso valoramos profundamente el trabajo de quienes ejercen esta noble profesión con responsabilidad y compromiso” destacó.

En esa línea Azcué remarcó que para la gestión municipal “es fundamental mantener una comunicación transparente con la ciudadanía”, señalando que los medios de comunicación “cumplen un papel clave para que los vecinos conozcan y participen de las políticas públicas que lleva adelante el Municipio”.

Por último, el intendente transmitió su reconocimiento a los trabajadores de prensa, destacando que “el respeto y la valoración que tenemos por el rol del periodista y por este noble oficio, es esencial para la vida democrática y el fortalecimiento de la comunidad”.