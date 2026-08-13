Azcué: “vamos a sostener el ritmo de inversión en obras de infraestructura”

La inversión destinada ronda los 20.000 millones de pesos, que significan un 20% del presupuesto anual. Esto incluye la adquisición de una nueva planta municipal de adoquines, que ya está en producción y la nueva planta asfáltica, que funcionará en el Parque Industrial.

Actualmente los trabajos se llevan adelante en dos etapas. La primera que comprende la pavimentación de 37 cuadras: Calle La Pampa, entre Presidente Illia y calle Lieberman; Calle JJ Valle, entre La Pampa y calle Presbítero Odiard; Calle Moulins, entre boulevard Yuquerí y calle Maestra Peñaloza; Calle Ecuador, entre calles Virgen del Carmen y Avenida Unión; Avenida Unión, entre calles Ecuador e Idelfonso Cuadrado; Calle Idelfonso Cuadrado, entre Avenida Unión y calle San Cayetano.

Además, comenzó una segunda etapa que comprende 34 cuadras: Calle 6 de Caballería, entre San Lorenzo y Chabrillón; Calle San Juan entre calle M. Arruabarrena y calle Etchevehere; Calle Etchevehere entre calle San Juan y calle H. Yrigoyen; Calle Hipólito Yrigoyen entre calle Etchevehere y calle O´Connor; Calle O´Connor entre calle Hipólito Yrigoyen y Avda. Eva Perón; Calle Belgrano entre Avda. San Lorenzo y calle Salto Uruguayo.

También se está ejecutando la obra de repavimentación de la calle Ricardo Rojas entre Concejal Veiga y Diamante.

MANTENIMIENTO DE DESAGÜES PLUVIALES

Previo al asfaltado, además del recambio de válvulas y redes de agua y cloacas, la Unidad Operativa de Mantenimiento de la Defensa Sur, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, realiza trabajos de limpieza y desobstrucción de los desagües pluviales.

El objetivo es que una vez que la obra esté concluida, el funcionamiento sea el correcto y permita el normal y rápido escurrimiento de agua en los días de precipitaciones intensas.

PLANIFICACIÓN

El intendente Francisco Azcué recorrió los trabajos que están llevando adelante en calle La Pampa, que consisten en la preparación del suelo, previo al pavimento: “esto forma parte de una planificación que busca ejecutar obras integrales, antes del asfaltado, lo que permite tener garantizada la durabilidad de la obra”.

“Nos costó dos años y medio generar las condiciones y elaborar este plan de infraestructura que estamos desplegando en la ciudad. Hoy tenemos los recursos para hacerlo ya que estamos destinando un 20% del presupuesto de este año” remarcando Azcué que “vamos a sostener el ritmo de inversión en infraestructura, atendiendo las principales demandas de los vecinos”.

OBRAS INTEGRALES

El secretario de Obras Públicas Fernando Esquibel por su parte explicó que “el pavimento es lo último que se ve en una intervención como esta porque previamente se hizo recambio de cañería de las redes de agua y cloacas, recambio de válvulas y una preparación adecuada del suelo, que nos garantiza un asfalto con durabilidad técnica superior”.

En ese aspecto destacó también la limpieza de los desagües pluviales: “el mantenimiento de las captaciones, una vez que el asfalto esté terminado, permite que el agua pueda canalizarse por donde tiene que ir y trabaje todo de manera correcta”.

Prensa municipal