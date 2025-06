Azcué volvió a cargar contra el PJ por el exceso de asesores: “Había hasta un peluquero que cobraba del municipio”

Azcué apuntó directamente contra los concejales del PJ al revelar que uno de ellos llegó a tener hasta 12 asesores, y entre ellos figuraba un peluquero que cobraba como empleado municipal mientras seguía atendiendo en su local comercial. “Eso lo constatamos: marcaba asistencia y luego se iba a cortar el pelo todo el día en su peluquería. Así no se puede seguir”, denunció.

El jefe comunal remarcó que esta medida forma parte de una política más amplia de austeridad que se viene implementando desde el inicio de su gestión. “En el primer semestre del año pasado bajamos el gasto público un 45%. Buscamos eficiencia en cada área: en personal, en insumos, en funcionamiento. La digitalización de compras es un paso clave para que los recursos se usen donde más se necesitan”, explicó.

Amiano discípula de Kuider

Además, criticó a quienes se oponen a los recortes, en particular a la concejala Amiano, de quien dijo: “No me sorprende su reacción, es discípula de (Edgardo) Kueider. Defienden privilegios, no gestión. Refugian militantes en lugar de pensar en la ciudad”.

Azcué acusó al bloque del peronismo de utilizar fondos públicos para “mantener militantes” y “sostener un sistema clientelar que ya no tiene lugar en Concordia”. Señaló que durante décadas se implementaron “prácticas que destruyeron la ciudad”, y aseguró que su gobierno viene a revertir esa lógica.

En este marco, el intendente hizo un llamado a la ciudadanía: “Queremos que el Estado sea eficiente para llegar a quienes más lo necesitan. No podemos permitir más derroche. Es hora de recuperar la cultura del trabajo, de poner en el centro a la familia, al sector privado y al esfuerzo”.

Finalmente, destacó que a pesar de la caída estrepitosa en la recaudación municipal, su administración está logrando ordenar la ciudad. “Incluso sin recursos, la ciudad empieza a ponerse de pie. Y eso lo vamos a profundizar con más firmeza y rapidez”, concluyó.