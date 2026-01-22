Azcué volvió a hablar de la millonaria deuda heredada y remarcó la inversión histórica en obras que está llevando adelante con recursos propios

Apoyado en lo que definió como una gestión basada en la eficacia, la transparencia y la austeridad, Azcué precisó que ya transcurrieron dos años desde que la actual administración asumió el pago de una deuda total de 5.219.486,37 dólares. En ese marco, esta semana se abonó una nueva cuota por USD 530.766,54, quedando aún un saldo pendiente de USD 2.390.381,17.

En un posteo en las redes sociales, el jefe comunal remarcó que el cumplimiento de estas obligaciones no detuvo el plan de obras públicas. “Aun así, gracias a una administración eficiente y austera desde el primer día, hoy estamos llevando adelante la inversión en infraestructura más grande de la historia de Concordia, con fondos propios”, afirmó.

En ese sentido, Azcué sostuvo que gobernar implica responsabilidad y compromiso con los recursos de los vecinos. “Gobernar bien es cuidar los recursos y devolverles a los vecinos sus impuestos en obras y servicios que mejoren su día a día”, expresó.

Finalmente, el intendente subrayó que el rumbo de la gestión está claro: pagar las deudas heredadas, ordenar el Estado e invertir como nunca, con el objetivo de generar crecimiento, desarrollo y mejores condiciones de vida para todos los concordienses.

Redacción de 7Paginas