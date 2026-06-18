Azurduy, Estudiantes y Alfa, los vencedores de la quinta fecha

SEGUNDA VICTORIA CONSECUTIVA

Luego de un inicio de torneo poco favorable para Juana Azurduy con doble derrota, se acomodó con sendas victorias en fecha 4 y 5 y sueña en prenderse al tren de los equipos que encabezan la tabla de posiciones. La victoria en este caso fue ante Sportivo Concordia en un encuentro muy cerrado y con mucha paridad que se reflejó en el marcador final por 5-4.

DESCANSÓ, REGRESÓ Y GANÓ

Estudiantes sigue a pié firme y continúa prendido en la pelea por la punta del Apertura a 2 fechas del cierre de la fase regular. Luego de descansar en la jornada 4, el “Verde” regresó y goleó a Sportivo Blanco por 7 a 1 y es el único escolta del doble liderazgo. Suma 6 puntos, con 3 victorias y una derrota.

EL DUELO DE LOS INDOOR FUE PARA ALFA

No solo fue victoria, sino que ahora se acomoda en la cima de las posiciones compartiendo con La Masía, que regresará el próximo fin de semana, luego de su fecha libre. No fue un partido de entre casa, fue un encuentro que se jugó con mucha intensidad, donde Alfa fue el claro dominador del juego y el marcador lo reflejó tras la goleada 6 a 1.

LO QUE VIENE

El Apertura entra en la recta final con tan solo 2 fechas para su cierre de etapa regular, donde el que culmine en la ubicación tope, esperará rival que saldrá de los cruces entre el 2º y el 7º.

Este próximo domingo se jugará la 6ª fecha con un partido muy interesante y que podrá dejar un solo líder en el cruce entre Indoor Alfa y La Masía, los líderes. Otro atrayente será entre Estudiantes y Sportivo Concordia, finalistas de la última edición de la Copa Challenger, equipos que a su vez se preparan para su participación en agosto en la Copa de Oro Masculina que se desarrollará en Paraná. El inicio es para Juana Azurduy que querrá continuar por la senda victoriosa, enfrentando a Indoor Beta quién buscará sumar por primera vez.

Resultados Fecha 5

Sportivo Cdia. 4 vs. Grala. Juana Azurduy 5

Sportivo Blanco 1 vs. Estudiantes Cdia. 7

Indoor Beta 1 vs. Indoor Alfa 6

Próxima fecha

13:00 hs. – Juana Azurduy vs. Indoor Beta

14:30 hs. – Indoor Alfa vs. La Masía

16:00 hs. – Estudiantes vs. Sportivo Concordia

Posiciones

1° Indoor Alfa – 8

2° La Masía – 8

3° Estudiantes – 6

4° Juana Azurduy – 4

5° Sportivo Blanco – 2

6° Sportivo Concordia – 2

7° Indoor Beta – 0

Por Fernando Di Gaetano