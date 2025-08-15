Azzalini: “Es una canallada intentar involucrar a un partido político en lo que pasó en Concordia”

En diálogo exclusivo con Zona de Opinión (Radio Zona TV), Azzalini recordó que fue el propio gobierno provincial quien inició la investigación que derivó en la remoción de funcionarios y en la suspensión de al menos tres proveedores.

“Es raro que un gobierno actúe investigando su propia gestión y tomando las decisiones que tomamos. Cuando detectamos irregularidades, cesamos a los responsables. Esto se supo porque nosotros iniciamos el control”, afirmó y reveló que desde que asumió en este cargo; diciembre del 2023 “hay 12 personas, muchas de ellas de Concordia, que nunca aparecieron, incluso algunas están fuera del país y sin embargo solo cobraban un sueldo“.

Consultado sobre la supuesta vinculación política del comerciante detenido con el MID, fue contundente, “Me resulta una canallada intentar involucrar a personas que ni siquiera tienen que ver con el área de desarrollo humano ni con comedores. Acá hubo actores individuales que tomaron decisiones incorrectas y que presuntamente desviaron fondos, independientemente de su filiación política”.

Más controles y digitalización

Desde su asunción en diciembre de 2023, Azzalini aseguró que se implementaron controles más rigurosos: exigencia de certificados de antecedentes penales y de buena conducta, digitalización de trámites y actualización de partidas según la inflación.

En Concordia, el sistema atiende a cerca de 10.000 alumnos en unas 100 escuelas, con un presupuesto diario aproximado de $1.600 por niño para desayuno y almuerzo. Además, la Dirección trabaja junto a la Municipalidad para asistir a comedores comunitarios y barriales.

Proveedores bajo la lupa

Tras el escándalo, tres proveedores grandes de Concordia fueron suspendidos y ya no pueden vender al Estado. “Hoy debemos garantizar que siga habiendo comercios que puedan abastecer a los colegios, pero con transparencia”, indicó.

Finalmente, Azzalini adelantó que el equipo analiza un cambio profundo en el sistema de comedores, “Estamos evaluando si seguir perfeccionando este esquema o implementar uno nuevo. Lo que está claro es que los controles serán cada vez más estrictos”.

Redaccion de 7Paginas