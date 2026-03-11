Bachman confirmó que cerca de 30 aserraderos cerraron en Federación y advirtió que la actividad maderera sigue estancada

Durante una entrevista en Radio UNO Federación, Bachman fue consultado sobre la información que señalaba una fuerte caída en la cantidad de aserraderos en funcionamiento dentro del área industrial de la ciudad. La cifra había sido mencionada anteriormente por la Dirección de Producción y Ambiente del municipio y luego desmentida por autoridades del IMFER y por representantes del sindicato de la madera.

Sin embargo, el funcionario confirmó que la reducción es real. “En 2019 había alrededor de 60 aserraderos y hoy hay cerca de 30. Incluso algunos hablan de 27. La realidad es una sola y no podemos esconderla”, sostuvo.

Bachman explicó que la industria maderera, que históricamente ha sido una de las principales fuentes de empleo en Federación después del turismo, atraviesa un período de estancamiento. Según señaló, si bien algunas empresas continúan trabajando, lo hacen con un nivel de actividad reducido y fundamentalmente para sostener su funcionamiento.

“Hoy los aserraderos siguen trabajando, pero no a una escala mayor, sino más bien para mantener la actividad. No hay un repunte generalizado y el panorama sigue bastante planchado”, indicó.

El funcionario también explicó que la producción local se basa principalmente en tabla verde destinada a la obra pública, un mercado que en los últimos años se ha visto afectado por la caída de la inversión en ese sector. En ese sentido, consideró que el desafío para el futuro será incorporar mayor valor agregado al tratamiento de la madera, aunque reconoció que ese proceso llevará tiempo.

Situación del Centro Foresto Industrial

Durante la entrevista, Bachman también se refirió al funcionamiento del Centro Foresto Industrial, un espacio creado para capacitar y promover el desarrollo del sector. En ese marco, explicó que actualmente se atraviesa una etapa de transición tras su salida de la dirección del organismo.

Según adelantó, el municipio se encuentra en proceso de designar a un nuevo responsable del centro, mientras que continúan las gestiones para retomar los programas de capacitación previstos.

En ese sentido, mencionó que en los próximos meses se espera reactivar distintas propuestas formativas, entre ellas cursos vinculados a electricidad industrial y capacitación para el sector maderero, en articulación con universidades y otras instituciones.

No obstante, Bachman remarcó que el municipio enfrenta dificultades para sostener estas iniciativas debido a la falta de financiamiento desde otros niveles del Estado.

“Hoy no hay una política nacional ni provincial fuerte para impulsar la capacitación en este sector, por lo que muchas veces el municipio tiene que hacerse cargo de los costos junto con las universidades”, explicó.

A pesar de ese escenario, el funcionario aseguró que el proyecto del Centro Foresto Industrial continuará dentro del plan de gestión municipal y que su funcionamiento se normalizará en los próximos meses. “Es una cuestión de tiempo. El centro va a seguir funcionando y la idea es que vuelva a tener la actividad que estaba prevista”, cerró.