Bachman lamentó que sectores de la oposición hagan campaña “despotricando contra el municipio” y aseguró que eso “perjudica a toda Federación”

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en el programa Entre Líneas de Radio UNO Federación, donde el funcionario analizó el panorama actual de la gestión, las obras en marcha y las limitaciones económicas que enfrenta el municipio.

En ese marco, Bachman lamentó que determinados actores políticos intenten instalar la idea de que la ciudad atraviesa una situación caótica.

“Es muy fácil opinar desde afuera y decir que todo está mal. Yo creo que hay sectores que están haciendo campaña despotricando contra el municipio cuando la realidad no es así, y eso termina perjudicando a todos”, expresó.

El funcionario sostuvo que muchas de esas críticas se replican en redes sociales e incluso mediante cuentas anónimas. A su entender, se trata de un “ataque sistemático” que busca instalar una imagen negativa de la gestión.

“Cuando se habla mal de la gestión también se termina hablando mal de Federación. Hay comentarios que hacen parecer que la ciudad es un caos y no es así. Se está trabajando y se están haciendo cosas para mejorar”, afirmó.

En ese sentido, también advirtió que ese tipo de mensajes afectan incluso al turismo, uno de los principales motores económicos de la ciudad.

“Si alguien que viene de afuera lee que todo está mal o que hay descontrol, lo único que se logra es que piense que Federación es un mal lugar para visitar, cuando la realidad es otra”, agregó.

Obras y limitaciones económicas

Durante la entrevista, Bachman también se refirió a las dificultades que enfrenta el municipio para avanzar con obras públicas debido a la baja recaudación y la falta de financiamiento externo.

Según explicó, actualmente no existen programas de infraestructura desde el gobierno nacional y se han reducido los recursos provenientes de la coparticipación, lo que obliga al municipio a financiar la mayoría de los trabajos con fondos propios.

“Hoy los municipios tenemos que autosolventarnos. No hay programas como antes para infraestructura pública, por eso muchas obras se hacen más lentamente de lo que quisiéramos”, indicó.

En ese contexto, señaló que la prioridad de la gestión es terminar las obras que ya se encuentran en ejecución antes de abrir nuevos frentes de trabajo. Entre ellas mencionó la pista de ciclismo del polideportivo —que se encuentra en un 98 por ciento de avance—, los trabajos en avenida Alem y la obra del boulevard Paraná.

Al mismo tiempo, el área viene realizando tareas de bacheo en distintos sectores de la ciudad, mantenimiento de plazas y parques, mejoras en espacios turísticos y trabajos de iluminación en la costanera.

Entre las intervenciones recientes también mencionó las mejoras en Bahía Casino, donde se realizan trabajos de pintura, reparación de parrillas y renovación de sectores del deck, con el objetivo de poner en valor el espacio de cara a la llegada de turistas.

Inversiones y reorganización de servicios

Bachman adelantó además que en los próximos días se incorporará un nuevo camión compactador para reforzar el servicio de recolección de residuos, ya que actualmente la ciudad cuenta con dos unidades con muchos años de uso.

“El crecimiento de Federación hizo que esos dos camiones queden chicos. Con este tercer camión vamos a poder mejorar los recorridos y llegar más rápido a todos los barrios”, explicó.

También se trabaja en la reorganización del corralón municipal, con mejoras en la infraestructura, la instalación de un lavadero para vehículos y la reubicación de la cisterna de combustible para optimizar la logística del parque automotor.

En ese sentido, el funcionario adelantó que uno de los objetivos será renovar maquinaria municipal, entre ellas una pala cargadora y una trituradora de ramas que permitirá reducir la cantidad de viajes para trasladar residuos verdes.

Relación con los empleados municipales

Por otra parte, Bachman destacó el acompañamiento del personal municipal desde que asumió en el cargo.

“El empleado municipal me ha acompañado mucho. Me encontré con trabajadores con ganas de trabajar y eso se nota en las tareas que se están realizando en distintos sectores de la ciudad”, señaló.

Finalmente, el funcionario pidió tiempo para continuar con los cambios en el área y remarcó que el objetivo es mejorar los servicios con los recursos disponibles.

“Sabemos que falta mucho por hacer, pero estamos trabajando para mejorar la ciudad. Todo lo que paga el vecino en tributos vuelve en servicios, y la idea es seguir avanzando en ese camino”, concluyó.

Fuente: Radio UNO Federacion