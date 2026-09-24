Bachmann: “Esos que hoy nos chicanean son los mismos que apoyan para que Milei nos deje sin obra pública y destruya el turismo”

El secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Federación, Carlos Bachmann, salió al cruce de las críticas del dirigente opositor Sergio Piana, quien había difundido en redes sociales un video mostrando aguas servidas en calles del barrio San Carlos.

Bachmann aseguró que el inconveniente se produjo por la rotura de una bomba cloacal y sostuvo que el municipio ya venía trabajando desde hacía aproximadamente dos meses para resolverlo. Según explicó, la demora estuvo vinculada a la necesidad de conseguir repuestos específicos para un equipo de características particulares.

El funcionario informó que se instalaron dos bombas de mayor caudal, junto con un nuevo tablero, que permitirán que funcionen de manera alternada. De esta forma, cuando una deba ser reparada o recibir mantenimiento, la otra podrá continuar operativa.

“Ya se están colocando las bombas y mañana debería empezar a funcionar bien”, explicó Bachmann.

“Hacer política con la necesidad de la gente”

Al referirse directamente al video difundido por Piana, el secretario de Obras Públicas cuestionó la utilización política del problema.

“Me parece que hacer política con la necesidad de la gente no es lo más correcto”, sostuvo, al considerar que se trató de una “chicana” y que la difusión se produjo cuando el municipio ya estaba avanzando en la solución.

Bachmann remarcó que el inconveniente afectaba a los vecinos del sector y señaló que el municipio debió afrontar un importante gasto para reparar los equipos.

Según detalló, una bomba reparada tuvo un costo de entre 7 y 8 millones de pesos, mientras que una nueva puede alcanzar los 34 o 40 millones de pesos.

El contraataque de Bachmann

A partir de las críticas de la oposición, Bachmann llevó la discusión al plano político y cuestionó a quienes reclaman por la falta de obras mientras respaldan las políticas del Gobierno nacional.

“Esos que hoy nos chicanean son los mismos que apoyan para que Milei nos deje sin obra pública y destruya el turismo”, afirmó.

En ese sentido, sostuvo que Federación actualmente no cuenta con obras financiadas por el Gobierno nacional o provincial y que el municipio debe afrontar distintos trabajos con recursos propios.

“Hoy no contamos con ningún tipo de obra pública financiada por el Gobierno nacional ni provincial. La mayoría de las obras se están realizando con plata local”, señaló.

El funcionario también vinculó la situación de la obra pública con el turismo, una actividad central para la economía de Federación, y cuestionó el escenario actual del sector.

“Tenemos un 12% de recaudación”

Bachmann también utilizó la entrevista para advertir sobre la situación financiera del municipio. Aseguró que actualmente la recaudación de las tasas municipales se ubica en torno al 12%, por debajo del porcentaje que había mencionado anteriormente.

“Necesitamos también los tributos para poder seguir brindando los servicios básicos como agua, cloaca y recolección de residuos”, explicó.

El funcionario reconoció que la situación económica afecta la capacidad de pago de los vecinos, pero sostuvo que el bajo nivel de cumplimiento dificulta el mantenimiento de los servicios públicos.

Obras con fondos municipales

En el tramo final de la entrevista, Bachmann destacó que, pese a las dificultades, el municipio continúa ejecutando obras con recursos propios.

En ese marco, anunció que una vez finalizados los trabajos sobre avenida Alem se avanzará con la pavimentación de Raúl Alfonsín hasta la zona del busto y la rotonda, incorporando un cantero central, iluminación y espacios de estacionamiento.

También informó que la pista de ciclismo se encuentra en su etapa final y que resta completar trabajos de pintura, algunos sectores de la pista y la nivelación del espacio destinado a caminatas.

La respuesta de Bachmann volvió a poner en el centro de la discusión política de Federación el financiamiento de las obras públicas, la situación del turismo y la responsabilidad que, según cada sector, corresponde a los gobiernos nacional, provincial y municipal.