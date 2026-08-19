Bahillo propone declarar la emergencia turística en Entre Ríos y aplicar un régimen de alivio tributario

El diputado provincial Juan José Bahillo presentó un proyecto de ley para declarar por 18 meses la Emergencia del Sector Turístico en todo el territorio de Entre Ríos, a partir de un planteo realizado por prestadores de la ciudad de Colón que manifestaron su preocupación por la caída del consumo y las dificultades que atraviesa la actividad.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de todo el bloque y propone establecer un régimen de alivio tributario destinado a sostener a los emprendimientos turísticos y preservar las fuentes de trabajo.

El planteo surgió luego de una reunión mantenida en Colón por los diputados Guillermo Michel y Marianela Marclay con representantes del sector, quienes expusieron la necesidad de contar con herramientas concretas para afrontar la situación económica y los posibles efectos de eventos hidroclimáticos sobre los destinos turísticos entrerrianos.

“Los prestadores nos plantearon una situación muy concreta: la caída del consumo está afectando fuertemente al turismo y necesitan herramientas para poder sostener la actividad. A eso se suma la preocupación por el impacto que puedan tener los eventos hidroclimáticos sobre los destinos turísticos de nuestra provincia”, explicó Bahillo.

Beneficios sobre impuestos provinciales

El proyecto establece una serie de beneficios tributarios sobre el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el Impuesto Inmobiliario y el Impuesto Automotor.

Entre las principales medidas se contempla la exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos desde agosto de 2026 hasta marzo de 2027, además de la prórroga de vencimientos posteriores y un plan especial de facilidades de pago sin interés de financiación.

También se propone una reducción escalonada del Impuesto Inmobiliario y del Impuesto Automotor para los establecimientos y vehículos afectados directamente a la actividad turística.

Los beneficios serían mayores para las micro y pequeñas empresas y, en aquellos casos considerados de situación crítica, la exención podría alcanzar hasta el 100%.

¿A quiénes alcanzaría?

El régimen propuesto incluye a una amplia variedad de actividades vinculadas al turismo entrerriano.

Entre ellas figuran hoteles, cabañas, campings, establecimientos gastronómicos, agencias de viajes, prestadores de excursiones, actividades vinculadas al río, parques y complejos recreativos, establecimientos termales y de turismo rural, organizadores de eventos y transporte turístico, entre otros.

La propuesta también contempla situaciones específicas derivadas de fenómenos climáticos.

Se considerarían situaciones críticas tanto la caída real de la facturación como la localización de los emprendimientos en zonas declaradas en alerta o emergencia hídrica, además de la interrupción de la actividad por anegamientos, restricciones de acceso o daños ocasionados por eventos hidroclimáticos.

Suspensión de ejecuciones y protección del empleo

El proyecto incorpora además la suspensión de ejecuciones fiscales y medidas cautelares relacionadas con impuestos y tasas provinciales derivados de la actividad turística mientras se encuentre vigente la emergencia.

A su vez, establece una condición vinculada al mantenimiento de los puestos de trabajo. Para acceder a los beneficios, los establecimientos no podrán producir despidos sin justa causa del personal afectado a la actividad.

“Esta propuesta nace de escuchar a quienes están todos los días sosteniendo el turismo en Entre Ríos. Queremos que el Estado provincial tenga herramientas para acompañarlos en un momento difícil, cuidar el empleo y evitar que la situación económica y los problemas climáticos se conviertan en un golpe definitivo para muchos emprendimientos”, sostuvo Bahillo.

EMTURER como autoridad de aplicación

La iniciativa propone que el Ente Mixto de Turismo de Entre Ríos (EMTURER) sea la autoridad de aplicación, en coordinación con la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).

Además, se invita a los municipios y comunas de la provincia a adherir a la iniciativa mediante la implementación de medidas equivalentes sobre las tasas y contribuciones municipales.

“El turismo es una actividad estratégica para Entre Ríos. Genera empleo, movimiento económico y oportunidades en cada localidad. Por eso creemos que hay que actuar ahora y acompañar a quienes invierten, trabajan y generan actividad en nuestras ciudades”, concluyó Bahillo.

La propuesta legislativa abre así el debate sobre la necesidad de implementar medidas específicas para sostener al sector turístico entrerriano, en un escenario marcado por la retracción del consumo y la posibilidad de nuevos eventos hidroclimáticos que podrían afectar a distintos destinos de la provincia.

Con informacion de R2820

Redaccion de 7Paginas