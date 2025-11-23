Bahillo quiere sanciones en el PJ pero no «revanchismo»

Respecto a la participación de figuras justicialistas que compitieron por fuera de la estructura partidaria, Bahillo fue categórico al señalar que el Tribunal de Disciplina debe analizar estas conductas. Su opinión es que el Tribunal debe actuar según lo que indica la carta orgánica del partido, evitando actuar por “coyuntura” o “revanchismo”.

El legislador resaltó la necesidad de ser “más prolijos, coherentes y profesionales como partido”. Y enfatizó que “no nos puede dar todo lo mismo” y que no es aceptable estar en el PJ, luego en otro partido, y volver al PJ por conveniencia. Esa falta de coherencia, especialmente cuando se acompaña de fuertes descalificaciones hacia los candidatos del PJ, merece ser evaluada, apuntó.

Bahillo puso de relieve que la forma de recuperar la credibilidad de la dirigencia política, que hoy está muy devaluada y con muy poca credibilidad es a través de la transparencia testimonial, haciendo lo que realmente se dice.

Con la mira puesta en la elección de 2027, Bahillo cree que el peronismo siempre será una opción electoral para un porcentaje importante de la sociedad. No obstante, el principal error sería enfocarse en la interna, ya que a la gente le importa muy poco, no le importa nada” la interna del peronismo, solo a algunos peronistas.

“El desafío real es construir una alternativa u opción que conecte con lo que le pasa a la gente. Esto implica establecer vínculos y contactos muy fuertes con todos los sectores de la sociedad entrerriana: productivos, del trabajo, sociales, de salud pública y educación. La base de esta reconstrucción es la escucha activa, para aprender, entender las problemáticas de los hogares entrerrianos”, subrayó

Sobre el liderazgo, Bahillo advirtió contra la búsqueda de “dirigentes salvadores” o el uso de liderazgo con características “caudillescas” para subsanar problemas.

Aunque “un liderazgo puede ayudar a ordenar el trabajo, la tarea debe ser colectiva. La renovación que necesita el peronismo debe ser de propuestas, ideas, prácticas, y de la capacidad de revincularse con un electorado que es cada vez más exigente y menos cautivo o duro”.

Gestión “mediocre” de Frigerio

El dirigente peronista de Gualeguaychú calificó a la gobernación de Rogelio Frigerio como “mediocre”. A su juicio, no se observa una transformación de la provincia en ninguno de los aspectos más importantes que son obligación de un gobierno.

Enumeró varias falencias, tales como los serios inconvenientes de funcionamiento en la salud pública. También la educación ha tenido pocos cambios, e incluso los ha habido para menos. En este sentido, mencionó la conflictividad con los docentes y no dejó de manifestar la paralización de la obra pública.

El indicador más contundente es la baja ejecución presupuestaria: la administración de Frigerio tiene en promedio una ejecución de los recursos que no supera el 30% del presupuesto, lo cual considera un indicador de “falta de idoneidad o de capacidad de trabajo o de compromiso”.

A nivel nacional, Bahillo indicó que está enfocado en la problemática provincial, aunque mantiene un buen vínculo con Sergio Massa, a quien considera uno de los dirigentes más capacitados en el conocimiento de todos los sectores de la sociedad argentina.

Al evaluar la gestión del intendente Mauricio “Palito” Davico en Gualeguaychú, Bahillo la describió como eficiente en la prestación de servicios públicos indelegables (agua potable, recolección de residuos, pero sin embargo, no observa ninguna “política transformadora” ni “vectores” que la distingan en áreas como turismo, producción o desarrollo económico, a diferencia de gestiones anteriores que se caracterizaron por la obra pública o la recuperación de espacios verdes, entre otros temas.

Fuente: Debate Abierto