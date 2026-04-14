Bahler sostuvo que el gobierno de Milei “agudizo la pobreza en Concordia”

En una entrevista brindada al programa “Contalo como quieras” de Radio 4K, el ex funcionario peronista Alejandro Bahler analizó la crítica situación económica que atraviesa el país y su impacto directo en Concordia. Con un diagnóstico sombrío, el ex diputado provincial sostuvo que la pobreza estructural de la ciudad se ha profundizado bajo la gestión de Javier Milei.

Una realidad que golpea en las calles

Para Bahler, la crisis ya no es solo una estadística, sino una imagen cotidiana en los barrios y el centro concordiense. “La verdad es que no la veo bien; veo una situación muy compleja en la cual hoy, en Concordia, seguimos encabezando el ranking de pobreza”, sentenció.

El ex funcionario describió un escenario de vulnerabilidad extrema: “Esto lo vemos a diario con los containers, la gente revolviendo basura y el timbre pidiendo comida en las casas de familia; es algo terrible”. Si bien reconoció que la ciudad arrastra una pobreza estructural de años, aseguró que los recortes actuales han acelerado el deterioro social.

El impacto del ajuste y la caída de recursos

Bahler vinculó la crisis local directamente con las decisiones del orden nacional y la falta de envío de fondos a las provincias. “El orden nacional no ‘chorrea’ plata a las provincias, y cuanto menos va a haber para los municipios. La coparticipación y la recaudación cayeron estrepitosamente”, explicó.

En ese sentido, mencionó la preocupación de los intendentes entrerrianos ante la falta de recursos y los desafíos que plantea la reforma de la Caja de Jubilaciones provincial. “Estamos en una situación extremadamente complicada”, añadió.

Dudas sobre el INDEC y el cierre de comercios

Uno de los puntos más polémicos de sus declaraciones fue el cuestionamiento a la transparencia de los datos oficiales sobre la inflación. Bahler puso en duda las cifras del organismo nacional tras la salida de su anterior titular. “Para mí, no son creíbles hoy los datos del INDEC”, disparó, sugiriendo presiones desde el Ministerio de Economía para ocultar la información verdadera.

Finalmente, el dirigente instó a observar la realidad comercial de la ciudad como termómetro de la crisis: “Si hacés un recorrido por la peatonal o por los barrios, te das cuenta de cómo se cierran cada vez más comercios y las empresas dejan gente afuera. Eso no tiene recuperación inmediata”.

“Hay que tomar las cosas con mucha seriedad, porque ya hemos vivido situaciones muy extremas en nuestro país y fundamentalmente en nuestra ciudad”, concluyó Bahler.

Redaccion de 7Paginas