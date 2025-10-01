Bailarinas concordienses en prestigioso Certamen Latinoamericano.

El certamen comenzó el día sábado 27/09 con la acreditación de más de 300 bailarines de Perú, Paraguay, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil y todo Argentina, siendo las únicas representantes de nuestra ciudad de Concordia.

Tuvieron la oportunidad además, de participar en las clases magistrales dictadas por maestros de Brasil, Uruguay y Buenos Aires.

Es un certamen que otorga a las niñas becas de estudio, y un podio con los más altos puntajes en las performance.

En esta oportunidad las niñas han sido merecedoras de menciones especiales en sus Variaciones de repertorio, reconocimiento que las motiva a seguir estudiando y trabajando clase a clase.

Felicitamos a ellas, a sus familias que acompañaron el sueño de cada una de éstas pequeñas, y a todo el equipo docente que guiaron con profesionalismo cada proceso.

Orgullo para nuestra ciudad, que se reconozca por el talento joven y el compromiso de nuestros niños con el arte.}