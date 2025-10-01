7PAGINAS

Miércoles 1 de octubre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Bailarinas concordienses en prestigioso Certamen Latinoamericano.

Ellas son Paula Lencina, María Paz Raimondo, Allegra Conti, Alba Passarella y Manuela González Cartajena, con tan solo 8 y 9 años, se subieron al escenario mayor del Teatro Luxor (Villa Carlos Paz), para ser evaluadas por 4 primeras figuras del Ballet de Lima (Perú), del Sodre (Uruguay), Sao Pablo (Brasil) y de Santiago de Chile.
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

El certamen comenzó el día sábado 27/09 con la acreditación de más de 300 bailarines de Perú, Paraguay, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil y todo Argentina, siendo las únicas representantes de nuestra ciudad de Concordia.

Tuvieron la oportunidad además, de participar en las clases magistrales dictadas por maestros de Brasil, Uruguay y Buenos Aires.

Es un certamen que otorga a las niñas becas de estudio, y un podio con los más altos puntajes en las performance.

En esta oportunidad las niñas han sido merecedoras de menciones especiales en sus Variaciones de repertorio, reconocimiento que las motiva a seguir estudiando y trabajando clase a clase.

Felicitamos a ellas, a sus familias que acompañaron el sueño de cada una de éstas pequeñas, y a todo el equipo docente que guiaron con profesionalismo cada proceso.

Orgullo para nuestra ciudad, que se reconozca por el talento joven y el compromiso de nuestros niños con el arte.}