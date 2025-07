Baja en el gabinete de Frigerio: renunció Giarizzo a la Secretaría de Comercio con denuncias de internas

El gabinete de Rogerio Frigerio sufrió así una baja que será sentida en ámbitos públicos y privados en los que Giarrizzo había generado vínculos basados en la gestión de actividades de promoción de los sectores productivos entrerrianos dentro y fuera de la provincia y en un abordaje técnico – profesional del área.

Cuando «Redes de Noticias» le pidió precisiones sobre las razones del alejamiento, aseguró que «hubo algunas operaciones mediáticas amarillistas que me hicieron, desde algunos medios, gestadas desde adentro del gobierno». Dijo que en respuesta a ello «si bien envíe cartas documento, decidí alejarme. Porque yo hago gestión, no hago política y la gestión es en equipo. Si tu equipo te tira la pelota afuera para que no la toques, entonces en sus objetivos pesa más lo individual que lo que vinimos a buscar en un gobierno, que es un resultado colectivo».

Advirtió que «obviamente que habré tomado malas decisiones para que eso ocurra, pero volvería a tomar las mismas, por lo tanto es mi responsabilidad».

Agregó que «tampoco mi vínculo con el ministro (Guillermo Bernaudo) era bueno, no me fue fácil gestionar y era parte de los obstáculos en el ultimo tiempo».

Dijo estar «super agradecida con (el gobernador Rogelio) Frigerio por confiar en mi, pero creo que esta decisión también lo libera un poco porque sé que lo presionaban conmigo».

Doctora en Economía e Investigadora de la Universidad de Buenos Aires (UBA) como parte del Instituto Interdisciplinario de Economía Política dependiente del Conicet, Giarrizzo incorporó a la provincia en el estudio de la matriz insumo-producto en un trabajo encarado con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Incentivó la generación de alianzas comerciales y la integración de las cadenas de valor.

En su actividad más reciente en Concordia participó del lanzamiento de la Expo «Concordia Produce» en la que brindó una charla sobre “Pensar distinto para producir mejor: la innovación que transforma sin hacer ruido”.

Fuente: Redes de Noticias