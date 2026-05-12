«Bajar las retenciones»: Frigerio lideró el reclamo del campo en Jonagro 2026 y propuso un nuevo pacto fiscal

En el marco de la Jornada Nacional del Agro (Jonagro) 2026, organizada por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, el gobernador Rogelio Frigerio lanzó una fuerte convocatoria para transformar al Estado de un «obstáculo» en un «facilitador» de la inversión privada.

Acompañado por sus pares de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Corrientes, Juan Pablo Valdés; y de Río Negro, Alberto Weretilneck, Frigerio fue contundente respecto a la situación del sector: «No puede haber ninguna prioridad antes que bajar las malditas retenciones», sentenció ante un auditorio colmado de referentes institucionales y empresariales.

Rentabilidad en jaque

A pesar de las proyecciones de una cosecha récord, el mandatario entrerriano advirtió que la rentabilidad de los productores sigue siendo escasa, responsabilizando directamente a la presión impositiva estatal.

«Este debería ser el último año en la Argentina de una gran cosecha y una baja rentabilidad. Mientras el productor hace todo bien de la tranquera hacia adentro, el sector público debe colaborar para que ese esfuerzo sea recompensado», subrayó.

La propuesta: Un Acuerdo Fiscal Federal

Frigerio propuso formalmente al Gobierno Nacional y a las provincias un acuerdo fiscal con «sentido común» a largo plazo. Su plan establece una hoja de ruta clara para coordinar la eliminación de impuestos que, según manifestó, no existen en otros países:

Nación: Eliminación de retenciones e Impuesto al Cheque para favorecer el financiamiento.

Provincias: Baja gradual de Ingresos Brutos y Sellos.

Municipios: Revisión de tasas que funcionan como «impuestos disfrazados».

El «Modelo Entre Ríos» como ejemplo

Durante su exposición, el gobernador destacó los avances logrados en la provincia para fomentar la competitividad. Resaltó el régimen de incentivos a la inversión, que exime de impuestos provinciales por hasta 20 años a nuevos proyectos, lo que ya atrajo a más de 150 empresas y compromisos por $300.000 millones.

En términos de logística, Frigerio celebró que Entre Ríos formará parte por primera vez de la licitación de la Hidrovía, sumado a la reactivación de los puertos de Concepción del Uruguay, La Paz, Diamante e Ibicuy, fundamentales para reducir costos de transporte.

Finalmente, puso como ejemplo de apertura de mercados la reciente exportación de miel entrerriana a Alemania, la primera en el país bajo el acuerdo Unión Europea-Mercosur. «El sector agropecuario es la locomotora de la recuperación y el camino es terminar con una matriz impositiva que nos ha impedido crecer durante décadas», concluyó.