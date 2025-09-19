Bajo el lema “Chaviyú Nos Une”, anuncian un programa de integración comunitaria en la Reserva Natural

La iniciativa, bajo el lema “Chaviyú Nos Une”, busca abrir las puertas de la reserva a toda la comunidad, generando actividades que promuevan la interacción con la naturaleza, el aprendizaje y el fortalecimiento de la identidad ambiental local.

El programa está diseñado para incluir a distintos sectores sociales:

Escuelas, estudiantes y docentes.

Clubes e instituciones.

Adultos mayores y asociaciones.

“Queremos que todos tengan la oportunidad de disfrutar, aprender y apropiarse de este espacio natural único”, destacó Bravo durante el anuncio.

En ese marco, el edificio recientemente recuperado en la reserva será refaccionado y adaptado para convertirse en el nuevo punto de encuentro comunitario, consolidando así un espacio destinado a la educación ambiental, la recreación y la integración social.

Con esta propuesta, el municipio busca fortalecer el vínculo de los vecinos con el patrimonio natural de la ciudad, al mismo tiempo que se fomenta la conciencia sobre la importancia del cuidado y la preservación del ambiente.