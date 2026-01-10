Bajo la lluvia, largas filas para retirar el kit de la Maratón de Reyes en Concordia

Bajo una persistente lluvia, una extensa fila de atletas se formó en el lugar, llegando a alcanzar aproximadamente 300 metros de longitud, con corredores aguardando pacientemente su turno para retirar el kit correspondiente. La situación reflejó la gran expectativa que genera la tradicional competencia, incluso en condiciones climáticas adversas.

Desde la organización recordaron que las inscripciones ya se encuentran cerradas, por lo que la entrega de kits está destinada exclusivamente a quienes hayan completado previamente el proceso de inscripción.

En cuanto al pronóstico para este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional indica que la inestabilidad continuaría durante toda la jornada, con una probabilidad del 70% de lluvias aisladas. Si bien no se anuncian tormentas, no se descarta que la carrera se dispute bajo la lluvia. La temperatura máxima prevista sería de 24 grados, un registro moderado que podría favorecer el desarrollo de la competencia