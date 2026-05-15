Bajo la lupa judicial: detectan dos escapadas de Manuel Adorni a un lujoso «all inclusive» de Gualeguaychú

La provincia de Entre Ríos vuelve a quedar en el centro de la escena política nacional, pero esta vez por las visitas de Manuel Adorni a la ciudad de Gualeguaychú. En las últimas horas, la Justicia logró comprobar que el Jefe de Gabinete de la Nación se alojó en dos oportunidades en el exclusivo hotel de campo Bolacuá, bajo la modalidad «todo incluido», junto a su familia.

La investigación, que originalmente cobró impulso tras el polémico viaje de Adorni a Punta del Este en un jet privado, se ha extendido ahora a una veintena de excursiones. Los datos de sus visitas a Gualeguaychú fueron incorporados al expediente que tramita en el juzgado de Ariel Lijo, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita.

Los detalles de las visitas

De acuerdo a la información suministrada a la Justicia y publicada por medios nacionales, las escapadas a Gualeguaychú se dieron en fechas clave:

Diciembre de 2024: Se hospedó entre el 6 y el 8 junto a su esposa, Bettina Angeletti, y sus dos hijos. Por esta estadía pagó $1.350.000.

Noviembre de 2025: Repitió el destino entre el 28 y el 30 del mismo mes. En esta ocasión, el costo fue de $1.000.000.

En ambos casos, la familia reservó dos habitaciones dobles. Un dato que captó la atención de los investigadores es que los pagos se habrían realizado en efectivo mediante depósito bancario, lo que dificulta la trazabilidad inmediata de los fondos.

Una causa que se ramifica

El hallazgo en Entre Ríos se disparó luego de que circularan fotos del funcionario en el buffet del hotel entrerriano. Sin embargo, Gualeguaychú es solo una pieza del rompecabezas patrimonial que intenta armar la Justicia.

El fiscal Pollicita también puso la lupa sobre:

Bariloche: Un viaje al hotel Llao Llao en junio de 2024 que habría costado unos 9 millones de pesos.

Nueva York: El pago de un pasaje de regreso desde EE.UU. para su esposa por 5.154 dólares, realizado a través de la aerolínea Delta.

“No tengo ninguna inconsistencia. En un año y medio es lo único que hice, irme cuatro días con mis nenes”, había declarado Adorni en marzo. No obstante, la acumulación de viajes locales e internacionales pone en duda la capacidad de ahorro y el origen de los fondos utilizados por el jefe de los ministros.

Medidas en curso

Para profundizar el análisis, la fiscalía solicitó informes a bancos, billeteras virtuales y compañías de seguros. También se libraron oficios a agencias de viajes para precisar quién realizó efectivamente los depósitos y si fueron hechos por ventanilla o cajero automático.

Mientras la investigación por enriquecimiento ilícito avanza, las miradas en Gualeguaychú se posan sobre el hotel de campo que, involuntariamente, se convirtió en una de las pruebas clave para determinar si el ritmo de vida del funcionario se condice con sus ingresos declarados.

Infobae