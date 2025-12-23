Balance de la OSER: destacan el aumento y el nivel de las prestaciones de salud

Uno de los avances más significativos se refleja en el nivel de prestaciones, como resultado de la normalización y la firma de más de 25 convenios prestacionales que se encontraban vencidos, desactualizados o directamente inexistentes durante la etapa anterior del Instituto de Obra Social de Entre Ríos (Iosper). Esta regularización permitió ampliar derechos y mejorar la respuesta del sistema ante la demanda de los beneficiarios.

En el área bioquímica, durante el año 2025 se registró un incremento del 60 por ciento en la cantidad de prácticas de laboratorio. Este crecimiento fue posible gracias a la ampliación de la cobertura a la totalidad del nomenclador específico, la actualización de los aranceles acordados con el Colegio de Bioquímicos y la disponibilidad plena de la oferta para los afiliados. De esta manera, se revirtió una situación histórica que, durante 2024, obligaba a muchos afiliados a abonar prácticas de manera particular y luego gestionar reintegros, un mecanismo que solo alcanzaba a un sector de los beneficiarios.

En el ámbito quirúrgico, las prácticas aumentaron un 30 por ciento y se logró regularizar la totalidad de las cirugías atrasadas que se encontraban pendientes por falta de prótesis. Actualmente, todas las cirugías de urgencia se autorizan de forma diaria y las intervenciones programadas cuentan con fecha asignada para su realización, recuperando previsibilidad y equidad en el acceso a estas prestaciones.

Otro dato relevante es la reducción del 90 por ciento en las solicitudes de reintegros por prestaciones no convenidas. Este resultado es consecuencia directa de la regularización de convenios vencidos o inexistentes, lo que permitió simplificar los trámites administrativos, reducir costos indirectos y acortar los tiempos de espera para los afiliados.

Asimismo, se avanzó en la simplificación del proceso de autorización de medicación de alto costo mediante la implementación de esquemas de autorización semestrales. Esta medida evita la necesidad de gestiones mensuales presenciales en las sedes de la obra social, mejorando la continuidad de los tratamientos y la experiencia de los beneficiarios.

En materia de modernización, la OSER digitalizó todas las solicitudes de prácticas ambulatorias, logrando un salto cualitativo en eficiencia, trazabilidad y transparencia en la gestión. En este contexto, se destacó la puesta en marcha de la receta electrónica, coordinada con profesionales médicos y farmacéuticos, que permitirá a los afiliados acceder de manera directa y sin intervención de la obra social a su medicación ambulatoria.

Finalmente, desde el organismo se subrayó el impacto positivo en el manejo de los recursos. La desvinculación de decenas de personas que no prestaban contraprestación efectiva, junto con el ahorro de más de 1.250 millones de pesos en gastos asociados al antiguo directorio político del Iosper, permitió destinar mayores fondos directamente a las prestaciones de salud. Como resultado, durante 2025 el 87 por ciento de los recursos de la OSER se orientó a prestaciones, y para el próximo año se proyecta que ese indicador alcance el 90 por ciento del total.

Con información de prensa provincial

Redacción de 7Paginas