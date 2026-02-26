Balance del Carnaval de Concordia: “Cerramos un carnaval histórico”, afirmó Luis Sánchez

A lo largo de seis noches, el Corsodromo Atanasio Bonfiglio fue escenario de una multitudinaria fiesta popular que reunió a miles de vecinos y turistas, fortaleciendo el perfil cultural y turístico de la ciudad y generando un fuerte impacto económico en el comercio y los servicios locales.

Organización y nivel artístico

En el balance se resaltó especialmente el alto nivel artístico de las comparsas, el compromiso de los equipos de trabajo y la masiva respuesta del público en cada jornada.

Uno de los puntos destacados fue la implementación del sistema de ingreso mediante código QR, herramienta que permitió ordenar y agilizar los accesos, mejorando la experiencia general de los asistentes y marcando un avance en materia organizativa.

El director del Ente Permanente del Carnaval, Luis Sanchez, sostuvo: “Cerramos un carnaval histórico, con resultados concretos que demuestran que cuando hay planificación, trabajo y compromiso, la fiesta crece. Tuvimos un público que acompañó noche a noche y comparsas que elevaron el nivel artístico de esta edición”.

Asimismo, remarcó el trabajo conjunto que hizo posible el desarrollo del evento: “Este crecimiento es fruto del trabajo mancomunado con las comparsas, del acompañamiento del sector privado y del compromiso de las distintas áreas del Municipio, que permitieron que el carnaval se desarrolle con orden, seguridad y calidad”.

Acompañamiento institucional y aniversario

En el balance también se destacó el respaldo del intendente Francisco Azcue, quien acompañó activamente el desarrollo de la edición 2026. Desde la organización señalaron que hubo una decisión política clara de jerarquizar el carnaval como política cultural y turística de la ciudad.

La edición de este año estuvo además marcada por la conmemoración de los 20 años del Corsódromo Atanasio Bonfiglio, un espacio emblemático que reafirma la identidad y el sentido de pertenencia que el carnaval genera en la comunidad concordiense.

Finalmente, desde el Ente informaron que la noche de premiación del Carnaval 2026 se realizará durante el mes de marzo, con fecha a confirmar.