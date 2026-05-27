Balance positivo: Concordia consolidó un gran mes turístico con casi 1.000 millones de pesos de impacto económico

Según el informe del Observatorio Turístico de la Subsecretaría de Turismo proporcionado a 7Paginas, el movimiento de visitantes inyectó un ingreso estimado de $991.071.751 a la economía local, con un gasto promedio por visitante fijado en $92.500, consolidando a la actividad como uno de los motores productivos más dinámicos de la ciudad.

Procedencia y motivación del visitante

El relevamiento estadístico realizado entre el viernes 22 y el lunes 25 de mayo detalló la procedencia de quienes eligieron la capital nacional de la citricultura:

Buenos Aires (Provincia y CABA): 47% del total.

Entre Ríos (Turismo interno): 36%.

Santa Fe, Corrientes y Chubut: 12% en conjunto.

Salto (Uruguay): 5%, manteniendo el perfil internacional del destino.

El principal motor del viaje fue el esparcimiento, el ocio y la recreación. Al momento de elegir Concordia, los turistas señalaron que la recomendación de terceros (boca en boca) fue la principal fuente de información, seguida de cerca por las campañas en redes sociales.

Integración entre turistas y la comunidad local

Una de las notas destacadas del fin de semana fue la fuerte respuesta del público a la agenda diseñada de forma conjunta por la Subsecretaría de Turismo y el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR). Del total de asistentes a las propuestas, el 73,3% estuvo integrado por residentes concordienses y el 26,7% por turistas, reflejando cómo la propia comunidad se apropia y acompaña los atractivos de la ciudad.

Entre las iniciativas con mayor convocatoria se encontraron la “Barrileteada Patria”, las guiadas en el Castillo San Carlos, el circuito histórico en el Naranjal de Pereda, y propuestas innovadoras como “Astroturismo” y “Arquitectura Nocturna”.

El perfil de las actividades más convocantes

«Arquitectura Nocturna»: Fue la actividad con el perfil más local, registrando un 94% de asistentes de Concordia que buscaron redescubrir el patrimonio urbano.

«City Tour Patrio»: Mostró la composición más netamente turística, con un 50% de participantes llegados desde Buenos Aires y un 25% de origen local.

«Astroturismo» en San Carlos: Se consolidó como la opción más diversa, atrayendo a visitantes de múltiples provincias argentinas y sumando participación internacional de viajeros procedentes de Uruguay y Colombia.