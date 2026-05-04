Balance positivo: Concordia inyectó más de 600 millones de pesos a la economía local durante el fin de semana largo

Concordia reafirmó su poder de convocatoria durante el último fin de semana largo (del 30 de abril al 3 de mayo), logrando un 72% de ocupación hotelera y un movimiento económico que superó los $618 millones. Los datos, relevados por el Observatorio Turístico de la Subsecretaría de Turismo, confirman la eficacia de las estrategias de promoción y la fidelidad del visitante.

Perfil del turista y gasto promedio

El flujo de visitantes estuvo liderado por la Provincia de Buenos Aires (67%), seguido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (17%) y un significativo 16% proveniente de la República Oriental del Uruguay.

Con un perfil orientado al ocio y la recreación, el gasto promedio se ubicó en los $92.500 por persona. Un dato que destaca la gestión local es que el 40% de los turistas decidió regresar a Concordia, lo que refleja un alto índice de satisfacción, mientras que el 60% restante llegó motivado por las intensas campañas en redes sociales.

Una agenda que combinó deporte e historia

El rugir de los motores fue, sin duda, uno de los grandes motores del fin de semana. La llegada del TC2000 al Autódromo Ciudad de Concordia atrajo a fanáticos de todo el país, asegurando un movimiento constante en el sector gastronómico y hotelero.

Por otro lado, los íconos patrimoniales volvieron a brillar:

Parque San Carlos y Naranjal de Pereda: Reafirmaron su magnetismo con visitas guiadas, sesiones de meditación y avistamiento de mariposas.

Propuestas Innovadoras: La actividad «Arquitectura Nocturna», un recorrido con linternas por el casco urbano, permitió a los turistas descubrir el legado histórico desde una perspectiva original y única.

Concordia en las grandes ferias del país

Bajo la premisa de mantener el movimiento turístico durante todo el año, la ciudad marcó una fuerte presencia institucional en eventos clave:

Fiesta Nacional del Surubí (Goya): Promoción masiva de los atractivos locales ante miles de personas.

Workshop de ARAV (Rosario): En un trabajo conjunto entre la Subsecretaría de Turismo, el EMCONTUR y la Asociación Hotelera Gastronómica, se fortalecieron vínculos con operadores turísticos para posicionar el producto Termas, el enoturismo y la riqueza cultural regional.

Desde los organismos de turismo locales destacaron que estos resultados son parte de una estrategia sostenida para captar mercados estratégicos y asegurar que Concordia siga siendo una de las opciones más competitivas y atractivas de la provincia.

Con informacion de prensa municipal

Redaccion de 7Paginas