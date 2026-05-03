Balance positivo del fin de semana largo: el turismo inyectó más de 17 mil millones de pesos en Entre Ríos

A pesar de tratarse de un feriado de tres días, la ocupación hotelera promedio alcanzó el 50%, impulsada principalmente por una nutrida agenda de eventos deportivos, culturales y musicales que atrajeron a turistas de provincias vecinas y también de Uruguay.

Concordia, protagonista con el automovilismo

Uno de los puntos más destacados del fin de semana fue Concordia, que se posicionó como epicentro del turismo gracias a la realización de una nueva fecha del TC2000, acompañada por el TopRace y la Fórmula Nacional. La actividad automovilística generó altos niveles de ocupación, especialmente en los alojamientos cercanos al autódromo.

En paralelo, otras ciudades también aportaron dinamismo: Crespo con el Rally Entrerriano y La Paz con el campeonato provincial de karting completaron la oferta para los fanáticos del deporte motor.

Multitudes y música en el sur provincial

En Gualeguaychú, el movimiento turístico también fue significativo, con la inauguración de un nuevo espacio multieventos que tuvo como plato fuerte la presentación de La Renga. El recital convocó a una multitud y generó un fuerte impacto en la gastronomía, el alojamiento y los servicios.

Termas, historia y naturaleza

Más allá de los eventos masivos, los atractivos tradicionales del otoño volvieron a ser protagonistas. Los complejos termales, los viñedos y las propuestas de turismo rural mantuvieron un flujo constante de visitantes.

En el plano cultural e histórico, Concordia volvió a destacarse con sitios emblemáticos como el Castillo San Carlos y el Naranjal de Pereda, que recibieron una importante afluencia de público.

También se registró buena concurrencia en el Molino Forclaz y el Museo El Porvenir, donde las visitas guiadas y propuestas teatrales permitieron revalorizar la historia de los primeros colonos de la región.

Consumo sostenido en un contexto complejo

El gasto promedio diario por turista superó los 100 mil pesos, un dato que resulta clave para el sostenimiento del sector comercial y de servicios tras el cierre de la temporada estival.

Desde el ámbito turístico provincial destacaron que la diversidad de propuestas distribuidas en las distintas microrregiones fue fundamental para sostener el nivel de actividad, incluso en un contexto económico desafiante.

De esta manera, Entre Ríos reafirma su posicionamiento como destino atractivo durante todo el año, con eventos y experiencias que logran movilizar visitantes y dinamizar las economías locales.

Con información de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas