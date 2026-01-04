Balance positivo en la noche inaugural del Carnaval del País: más de 15 mil personas y una competencia muy pareja

El tradicional corte de cintas dejó formalmente inauguradas las once noches de carnaval, marcando además un momento histórico: esta es la primera edición que se celebra bajo la denominación oficial de Fiesta Nacional del Carnaval del País, logro que demandó más de cuatro décadas de gestiones.

En el centro de la pasarela “José Luis Gestro” estuvieron presentes la Reina 2025, Felicita Fouces, la Embajadora Cultural Sofía Funes, el intendente Mauricio Davico, autoridades provinciales de Turismo y el presidente de la Comisión Organizadora, Ricardo Saller, quien destacó que “esta edición 45 es especial por el reconocimiento como fiesta nacional”. Por su parte, el intendente Davico agradeció a los hacedores del carnaval y resaltó el impacto laboral y turístico del evento.

Tras el anuncio de Silvio Solari, la voz histórica del Carnaval del País, comenzó el desfile por los 500 metros de la pasarela. La pentacampeona Papelitos, del Club Juventud Unida, abrió la noche con la temática “Vivos”. Luego fue el turno de Ará Yeví (Club Tiro Federal) con “La Resistencia”; en tercer lugar desfiló Marí Marí (Club Central Entrerriano) con “Genios”; y el cierre estuvo a cargo de O’ Bahía (Club Pescadores) con “El pescador, el genio y las mil y una noches”.

La jornada dejó aspectos positivos y otros a corregir. Se registraron inconvenientes de sonido, demoras en el avance de las comparsas, “baches” entre escuadras y detalles técnicos como carrozas sin finalizar o falta de espaldares. También se señalaron cuestiones pendientes en la infraestructura del Corsódromo, como la finalización de sectores pullman, el armado completo de la tribuna sur y el recambio de luminarias en algunos tramos de la pasarela.

En lo artístico, las cuatro comparsas mostraron un nivel parejo y competitivo, con semblanzas claras, canciones pegadizas y coreografías muy trabajadas. En el debe quedó la falta de mayor pasión y energía, algo que suele aparecer con el correr de las noches y el aumento de la temperatura y el público.

Un punto destacado fue la amplia cobertura mediática, con transmisiones de la TV Pública —con la conducción de Coki Ramírez— y Canal El Once de Paraná, que contribuyen a la difusión nacional del espectáculo y al atractivo turístico de la ciudad.

El próximo sábado 10 de enero se disputará la segunda noche, con el desafío de incrementar la venta de entradas y ajustar los detalles organizativos y estéticos para consolidar un espectáculo acorde al prestigio de una auténtica Fiesta Nacional.

