Balance y proyección del Presupuesto Participativo: el programa que busca llegar a más barrios de Concordia

El Presupuesto Participativo permite que los vecinos propongan y decidan de manera directa cómo se invierte una parte de los recursos municipales. El proceso se construye a partir de un ciclo participativo que comienza en los barrios, donde surgen las ideas, continúa con instancias de debate abierto y votación, y culmina con la ejecución de obras concretas que impactan en la vida cotidiana de la comunidad.

Al respecto, el director de Participación Ciudadana, José Vedoya, destacó que “el Presupuesto Participativo no es solo una herramienta administrativa, sino una política pública que devuelve protagonismo a los vecinos y fortalece el tejido social de cada barrio”. En esa línea, remarcó que cuando las decisiones nacen de la comunidad “las obras tienen un mayor impacto y un fuerte sentido de pertenencia, porque responden a necesidades reales”.

Alcances 2025: obras que transforman la comunidad

Segun lo informado a 7Paginas, durante el año 2025, el programa permitió concretar proyectos relevantes en distintos sectores de Concordia, con especial énfasis en la mejora del entorno urbano y el fortalecimiento de espacios comunitarios. Entre las iniciativas ejecutadas se encuentran la instalación de cámaras de seguridad, el equipamiento deportivo para clubes barriales, el mejoramiento de espacios públicos e iluminación urbana, y la colocación de mangrullos para niños.

Barrios como el Asentamiento 27 de Noviembre, Benito Legerén, Constitución, La Bianca, Villa Adela, Don Jorge, Itatí y Universidad, entre otros, ya cuentan con obras realizadas a partir de la decisión directa de sus vecinos, reflejando el impacto concreto del programa en el territorio.

Además, desde el municipio se impulsó el programa “Vení, informate y participá”, que tuvo más de diez ediciones en distintos barrios. A través de esta propuesta, se acercaron servicios esenciales vinculados a programas de empleo y economía social, asesoramiento a emprendedores, trámites municipales, defensa del consumidor, y acciones relacionadas con la salud y el deporte.

En este sentido, Vedoya subrayó la importancia del trabajo territorial y señaló que “salir al barrio es fundamental para acercar el Estado al vecino y garantizar igualdad de oportunidades para informarse y participar”.

Más barrios, más participación

De cara al 2026, la Municipalidad de Concordia reafirmó su compromiso de profundizar y ampliar el Presupuesto Participativo bajo el lema “Más participación, más barrios, más comunidad”. Entre los principales objetivos se destacan la incorporación de nuevos barrios al proceso de decisión, la ampliación de la participación territorial, la escucha de más voces y nuevas propuestas ciudadanas, y la garantía de igualdad de oportunidades para todos los vecinos.

Finalmente, el director de Participación Ciudadana afirmó que “el desafío para el 2026 es seguir creciendo, consolidar la participación y demostrar que una ciudad construida entre todos no solo es posible, sino necesaria”.